Özel üniversite ücretlerine dev zam

Vakıf üniversiteleri yeni dönem için ücretlerine zam yaptı. İlk özel üniversite olan Bilkent Üniversitesi’nin artışı yüzde 90’a yaklaştı.

Vakıf üniversiteleri 2022-2023 öğretim yılında ücretlerine yüksek oranda zam yaptı. En çok zam yapan üniversitelerin başında ilk vakıf üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi geliyor. Bilkent’in 62 bin 100 TL olan öğrenim ücreti önümüzdeki yıl 118 bin TL olarak açıklandı. Zam oranı yüzde 90’a yaklaştı.

Birgün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi de yüksek zam yapan üniversitelerden biri oldu. Üniversite 36 bin 450 TL olan öğrenim ücretini 62 bin 250 TL’ye yükseltti. Zam oranı yüzde 70’i aştı.

Atılım Üniversitesi de yüzde 75’e yakın zam yaptı. Üniversitenin tıp fakültesinde 88 bin 300 TL olan öğrenim ücretini gelecek yıl için 155 bin TL’ye çıktı.

Başkent Üniversitesi’nde de tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri 100 bin TL’yi aştı. Tıp ve diş hekimliği için 85 bin 100 TL olan öğrenim ücreti 120 bin TL’ye, eczacılık için 73 bin 600 TL olan öğrenim ücreti 103 bin TL oldu.

İstanbul Okan Üniversitesi de ücretlere ciddi oranda zamlar yaptı. Üniversitenin geçen yıl 113 bin TL olan diş hekimliği fakültesi 139 bin 345 TL’ye, 84 bin 960 TL olan psikoloji bölümü ücreti ise 126 bin 590 TL’ye yükseldi.

TIP FAKÜLTESİ 150 BİN TL’YE YAKLAŞTI

Üsküdar Üniversitesi’nde de tıp fakültesi okumak için 150 bin TL’ye yakın ücret ödemek gerekiyor. Üniversitenin geçen yıl 110 bin 685 TL olan öğrenim ücreti 147 bin 630 TL’ye çıkarıldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi de 49 bin 100 TL olan hukuk fakültesine ciddi oranda zam yaptı. Üniversitede hukuk fakültesinde okumanın ücreti 66 bin 350 TL’ye yükseltildi.

Bilgi Üniversitesi’nde ise psikoloji bölümünde yüksek oranda zam yapıldı. 89 bin 500 TL olan fakültenin ücreti tam 165 bin TL’ye yükseltildi.

‘REKTÖR YARDIMCISI ‘ÇALIŞIN ÖDEYİN’ DEDİ’

Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde yüzde 50 burslu okuyan bir öğrenci BirGün’e yaptığı açıklamada zamlara isyan etti. Yemekhane ücretinin de 17 TL’den 24 TL’ye çıktığını söyleyen öğrenci, “Sabahtan akşama kadar okulda olduğumuz için yemek yemek zorundayız ama gelen zamla birlikte zorlanmaya başladık” dedi ve ekledi: “Okulu tercih etme sebebimiz ilk başta ucuz olmasıydı. Gelen zamla birlikte üniversitemiz diğer vakıf üniversitelerini fiyat bakımından geçti. Zam olmasını bekliyorduk ama her sene olduğu gibi TEFE-TÜFE oranında olur diyorduk yüzde 70 oranında zam çok fazla. Arkadaşlarımız okulla konuşmaya gittiler, Rektör Yardımcısı’yla konuştular ama bir sonuç çıkmadı. Hatta rektör yardımcısı ‘Çalışın ödeyin’ diyerek sorunlarımızı görmezden geliyor. Güya kâr amacı gütmeyen bir okul olduğu için gelmiştik, şimdi okulda okumak için çalışmak zorunda kalan hatta okulu dondurmayı düşünen arkadaşlarımız var.”

‘YÜZDE 70 ZAM ÇOK FAZLA’

Başka bir öğrenci ise, “Öğrenci olmak bu kadar zor olmamalı. Zamlar aylar öncesinden başladı. Önce yemekhane zamlandı sonra okulun içindeki kafelere zam geldi ve porsiyonlar küçültüldü şimdi de okul ücretlerine zam geldi. Her sene enflasyon oranında zam gelirken bu sene birden yüzde 70’lik zam çok fazla” diye konuştu.

ZAMLARA KARŞI İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri zamlara karşı imza kampanyası başlattı. İmza metninde şu ifadeler kullanıldı: “Devletin resmi kurumunun enflasyonu %73,50 olarak açıkladığı ülkede, realite o kadar da masum değildir. Bunu Kasım 2021 vizesinde İzmir-İstanbul biletine 110 TL ödeyip, 19 Haziran’ da 450 TL’den bilet almak zorunda bırakılan, hukukun kabul ettiği asgari muhakeme gücünü kaybetmemiş ortalama bir insanın değerlendirebileceği açıktır. Şüphesiz temelde kamuya yararlı olması beklenen ve de bunu özü itibari ile kazanç beklentisi olmadan yapmakla mükellef üniversitelerin de masraflarının arttığı su götürmez. Ancak vakıf yani yine temelde hayır adına yola çıkmış bir üniversitenin insanların yaşam koşullarındaki mücbir güçlükleri bu denli görmezden gelerek, yola çıkış amacı ve misyonundan saptığı konusu da bizi düşündürmektedir. Eğitim politikası “İyi bir eğitim verme sözü” olan üniversitemizden, hayalcilikten uzak, kendi politikalarına uyumlu ve üniversitesini de gençliğini de koruyup, günü kurtarmak değil gençlerinin umutlarını geleceğe taşıyan adımlar atacağı beklentisindeyiz.”

Birgün