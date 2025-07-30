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Özel üniversitelerden eğitim ücretlerine büyük zam: 1.5 milyon lirayı aştı!

Özel üniversitelerden eğitim ücretlerine büyük zam: 1.5 milyon lirayı aştı!
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Üniversite tercihleri 1 Ağustos tarihi itibariyle başlıyor. Vakıf üniversitelerinin eğitim ücreti ise dudak uçuklatıyor. Bazı üniversitelerde yıllık okul ücreti 1.5 milyon lirayı aştı.

Milyonlarca adayın merakla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu yayımlandı. Hayalini kurduğu üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen öğrenciler, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.

Tercih dönemi boyunca adaylar, üniversite bölümlerinde ekleme, çıkarma ve sıralama değişikliği gibi işlemleri gerçekleştirebilecek. Tercihler, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak.

Kılavuzda, üniversitelerin öğrenim süreleri, puan türleri, genel kontenjanları, özel koşulları ve taban puanları gibi birçok kritik bilgiye yer verildi.

Vakıf üniversitelerinin ücretleri dudak uçuklatıyor

NTV'den Deniz Tüysüz'ün haberine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için vakıf üniversiteleri, program ücretlerini açıklamaya başladı. Vakıf üniversiteleri geçen seneye oranla eski öğrencilerin eğitim öğretim ücretlerine yüzde 45 ile 80 arasında değişen zam yaptı. 

Birçok bölümün eğitim ücreti 500 bin TL'den başlıyor ve bazı bölümlerde 1,5 milyon TL’yi geçiyor.

En yüksek ücret ise tıp fakültelerinde görülüyor.

Vakıf üniversiteleri, ücretlerini belirlerken özellikle yıllık enflasyon oranlarını baz aldıklarını ifade etti. 

NTV

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Etiketler özel üniversite ücretleri eğitim ücreti vakıf üniversitesi
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