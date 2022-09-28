Özel ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında Bekleme Süresi Nedir?

Ayakta ya da yatarak tedavi gerektiren sağlık sorunlarında, en iyi hastanelerden kaliteli bir sağlık hizmeti almak adına sağlık sigortası oldukça önemli.

Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortasında ilk poliçe döneminde uygulanan bekleme süresi ise, sigorta yaptırmayı düşünenlerin bilmesi gereken konulardan. Ethica Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Akyol, sağlık sigortasında bekleme süresine ilişkin önemli bilgiler verdi.

Bekleme süresi nedir?

Ethica Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Akyol, özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası nda bekleme süresine ilişkin şunları söyledi:

Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortasında, belirlenen ayakta tedavi ve yatarak tedavi teminatlarına göre tüm sağlık giderleri güvence altına alınır. Bununla birlikte, sigorta şirketleri için ilk poliçe döneminde bir bekleme süresi uygulanıyor. Bekleme süresi, sigortanın ilk poliçe dönemi içinde geçerlidir ve sigorta yaptıran kişinin sigortayı satın almadan önce ortaya çıkmış hastalıklarının tespiti için uygulanır. Mevcut hastalıklar ve kalıtsal rahatsızlıklar, bekleme süresinde tespit edilebilir. Bekleme süresi periyodunda ortaya çıkabilecek bazı rahatsızlıklar tespit edilir ve poliçenin kapsamı dışında bırakılabilir.

Bekleme süresi neden uygulanıyor?

Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası sürecinde, başvuru esnasında mevcut hastalıklarla ilgili bilgi alınır. Bununla birlikte, başvuru esnasında halihazırda tedavisi süren bir hastalık belirtilmelidir ve bu hastalık kapsam dışında kalır. Bunun nedeni, sigortanın henüz bilinmeyen ve gelecekte ortaya çıkabilecek rahatsızlıkların tedavisi için alınması gerekliliğidir.

Bekleme süresi uygulaması, 24 saatten kısa süren ve hafif olarak sınırlandırılabilecek ayakta tedavi işlemleri için geçerli değildir. Buna karşın, 1 günden uzun süren, ameliyat ve kapsamlı bir tedavi gerektirebilen yatarak tedavi teminatı için bekleme süresi uygulanır. Bu bir yıllık süre içinde ortaya çıkan hastalıklar, mevcut hastalıklar olarak kabul edildiği için sigorta kapsamında yer almaz.

Özel ve tamamlayıcı sağlık sigortasında bekleme süresi ne kadar?

Özel sağlık sigortası, anlaşmalı birçok özel hastanede tedavi almayı sağlarken, tamamlayıcı sağlık sigortası ise SGK’lı çalışanların özel sağlık hizmeti alması için tercih ediliyor. Sigorta şirketlerinin sunduğu teminatlar, kapsam ve diğer konulara göre değişmek üzere özel sağlık sigortalarında bekleme süresi genel olarak 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre çeşitli durumlara göre değişkenlik gösterebilir. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında ise bekleme süresi daha kısadır ve ortalama 3 aydan söz edilebilir.

Bu süreçte bilinmesi gerekenlerden biri, bekleme süresinde ayakta tedavinin mümkün olduğu. Yani bugün özel sağlık sigortası yaptıran bir kişi, doktor muayenesine gidebilir. Ancak bugün sigorta yaptıran bir kişinin, 10 gün sonra ameliyat olması gerektiğinde ameliyat, yatarak tedavi kapsamında olduğu için 1 yıllık bekleme süresinde olması nedeniyle teminat altında olmaz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası sorgulama ile, güncel sigorta durumu öğrenilebilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi almak için, mevcut hastalık durumu, geçmişteki rahatsızlıklar belirtilmelidir. 2022 tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları, başvuru yapan herkes için farklı rahatsızlıkların söz konusu olabilmesi nedeniyle değişkenlik gösterebilir. Özel ya da tamamlayıcı sağlık sigortasında, bireysel sigortanın yanı sıra aile üyelerinin tamamını güvence altına alan paketler de tercih edilebilir.