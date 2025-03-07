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Özel, Vedat Milor'a yönelik tepki çeken incelemeyi canlı yayında öğrendi

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Kent Lokantası'na giderek YouTube hesabı için video çeken gurme Vedat Milor'dan Ticaret Bakanlığı tarafından "örtülü reklam" yaptığı gerekçesiyle "yazılı savunma" istediğini canlı yayında öğrenen CHP lideri Özel'in tepkisi yayına damgasını vurdu.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl Aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Üsküdar'da açtığı Kent Lokantası'nı ziyaret eden gastronomi yazarı Vedat Milor hakkında "örtülü reklam" iddiasıyla "yazılı görüş" istenirken; söz konusu gelişmeyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Now TV ekranlarında katıldığı canlı yayın sırasında öğrendi.

Ticaret Bakanlığı'nın inceleme haberinin ardından şaşkınlığını gizleyemeyen CHP lideri Özel "Allah Allah... Allah ıslah etsin. Ne diyeyim? Allah ıslah etsin" ifadelerini kullandı.

Kent Lokantaları'nın Türkiye'nin dört bir yanına da yayıldığını ve kamu yararına çalıştığını vurgulayan Özel, Bakanlığa tepki gösterdi.

İşte Özel'in açıklamaları:

"Allah Allah... Allah ıslah etsin. Ne diyeyim? Allah ıslah etsin. Kent Lokantası'nda reklama mekrema ihtiyaç yok. Kuyruk var, kuyruk! Kent Lokantaları'nın önünde kuyruk var. Yetişmiyoruz, yetişemiyoruz ve şunu söylüyoruz arkadaşlarımıza, Bakın, lütfen şöyle bir şey yapın: Ya bu sosyal yardım kartlarından ya sosyal durumlarını belli edecek TC'ler üzerinden Kent Lokantası'ndan gerçekten yararlanması gerekenler yararlansın. Çünkü Kent Lokantası mesela, bir ara şey diyorlardı, "Esnafa zararı olur mu?" İlk açarken biraz esnaflar tedirgin oluyor. Sonra diyorlar ki "Aksine hareket geldi, şu oldu bu oldu.

Ama esas şu: Esnafta, bir lokantada bir çorba içiyorsunuz. Onun yarı fiyatına dört kap yemek var burada. Evet. O parayla zaten o insanların gidip bir yarım çorba içmesi mümkün değil.

Kent Lokantası'nın reklama ihtiyacı yok işte bakın, hani üstüne denk geldi. Kuyruk var önünde. Şimdi bütün Türkiye'de açılıyor, açılmaya da devam edecek. Ekrem Başkan bunu markalaştırdı, aynı isimle bütün Türkiye'de açıyoruz. Var gücünde de arkadaşlarımız yenilerini açmaya çalışıyor çünkü çok başka şeyler. Yani ben mesela Kent Lokantası'na gittiğimde benden, yanılmıyorsam neredeydi? Ereğli'deydi. Dedi ki "Bir şey rica edeceğim." dedi. "Niye öğlen?" dedi. "Öğlenden akşam arası olsun." dedi. "İki öğünü bir çıkaralım." dedi. Düşünün bak, bir seferlik yemek parası var, 4.00'te olsun diyor. Kahvaltı edecek sabah, akşamüstü 4.00'te orada yemek yiyecek ₺50'ya, iki öğünü birden geçirecek. Bunu bir emeklinin talebi bu. Karı koca gelmiş yemek yiyorlardı orada. Sen emekline evde ya da dışarıda ihtiyaç duyduğu zaman karnını doyuracak imkan yaratmayacaksın sonra Kent Lokantaları övüldü diye soruşturma açacaksın. Allah akıl fikir versin!"

Bakanlık Vedat Milor'a ''İBB'nin Kent Lokantası'' incelemesi başlattıBakanlık Vedat Milor'a ''İBB'nin Kent Lokantası'' incelemesi başlattıGüncel

 

 

Etiketler vedat milor kent lokantası now tv özgür özel şaşkınlık
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