  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Özel'in Bahçeli'ye çağrıya MHP'den yanıt geldi

Özel'in Bahçeli'ye çağrıya MHP'den yanıt geldi

Özel'in Bahçeli'ye çağrıya MHP'den yanıt geldi
Güncelleme:

CHP lideri Özgür Özel'in, MHP lideri Bahçeli'ye yaptığı, "Terörsüz Türkiye’ye evet. Tutuksuz yargılamaya evet. TRT’den canlı yayına evet. Var mısın?" çağrısına MHP'den yanıt geldi. İsmet Büyükataman, "Özgür Özel’in 3T’si; talan, tezvirat, teslimiyet" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı çağrıya yanıt verdi.

Özgür Özel, dün Beylikdüzü'ndeki mitingde Bahçeli'ye çağrı yaparak, "Sayın Bahçeli’ye tarihi bir çağrıda bulunuyorum, var mısınız? 3T’ye var mısın Sayın Bahçeli, 3 T’ye? Diyorsun ya ‘Özgür Özel cevap versin. CHP, Terörsüz Türkiye’ye ne diyor?’ Açıkça söylüyorum: Terörsüz Türkiye’ye ben varım. Gel, sen de varsan 3T’de buluşalım, Türkiye’nin önünü açalım. Terörsüz Türkiye’ye evet. Tutuksuz yargılamaya evet. TRT’den canlı yayına evet. Var mısın?" ifadelerini kullandı.

"Sayın Bahçeli, ben cesaretimi senin ittifak ortağın gibi ordudan almıyorum" diyen Özel, şunları söyledi: "O, orduya güveniyor. Sıkışınca, ‘Ordu komutanları dava açacak’ diyor. Bize ipe sapa gelmez iddialarda bulunuyor. İşine geliyor ‘terörist’ diyor, işine geliyor başka iftira atıyor. Ben gücümü Amerika’dan almıyorum. Ben gücümü İsrail’den almıyorum. Ben Trump’a da Netanyahu'ya da karşı çıkabiliyorum. Filistin’in arkasında durabiliyorum. Sayın Bahçeli biz Cumhuriyet Halk Partililer gücümüzü haklılığımızdan, cesaretimizi yol arkadaşlarına duyduğumuz güvenden ve onların temiz, çalışkan ve dürüst insanlar olduğuna kendi namusumuz kadar kefil olabilmemizden alıyoruz."

Özel, şunları kaydetti: "O yüzden senin ittifak ortağının, cunta başı Tayyip Erdoğan’ın görevlendirdiği savcının ve savcıların bütün iftiralarını TRT’den sor. Cevabını Ekrem Başkan alınlarının ortasına yapıştıracak canlı yayında. Sayın Bahçeli, demiştin ki, ‘Özgür Özel terörsüz Türkiye’ye ne diyor?’ Ben terörsüz Türkiye’ye ‘evet’ diyorum. Sen de tutuksuz yargılanmaya, TRT’den canlı yayına ‘evet’ de yarın başka bir Türkiye başlasın. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi şehit ailelerinin, gazi yakınlarının rızası alınarak, Meclis’te tüm toplumun temsil edilebildiği şekilde demokratikleşme üzerinden tüm sorunların çözülmesine, Kürt sorununun da çözülmesine, Türkiye’deki tüm sorunların çözülmesine, artık şehit gelmemesine, anaların gözyaşının durmasına ‘evet’ diyor."

MHP'DEN YANIT

İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgür Özel’in 3T’si Talan, Tezvirat, Teslimiyet. CHP’ye önerimiz; -Belediyelerde Talandan -Yabancı başkentlerden medet uman Teslimiyetçi politikalarından -Uzaktan kumandalı Tezviratlardan uzak durmasıdır" ifadelerini kullandı.

text-ad
Etiketler ak parti MHP CHP Devlet Bahçeli özgür özel 3 t 3t teklif
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzayda yaşamın şimdiye kadarki en güçlü kanıtı bulundu Uzayda yaşamın şimdiye kadarki en güçlü kanıtı bulundu Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı Yağmura, kara, kışa mola... Havalar bir anda ısınacak, sonrasında yeniden yağış var! Yağmura, kara, kışa mola... Havalar bir anda ısınacak, sonrasında yeniden yağış var! AK Partili Şamil Tayyar, Rasim Ozan Kütahyalı'ya ''yapılması gerekeni'' açıkladı AK Partili Şamil Tayyar, Rasim Ozan Kütahyalı'ya ''yapılması gerekeni'' açıkladı Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye açılımının anketi açıklandı Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye açılımının anketi açıklandı Ahmet Hakan, Rasim Ozan Kütahyalı'ya ''şarlatan'' dedi Ahmet Hakan, Rasim Ozan Kütahyalı'ya ''şarlatan'' dedi Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ezber bozan gece! Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ezber bozan gece! Liseliler başardı! MEB'ten öğretmen atamalarında geri adım! Liseliler başardı! MEB'ten öğretmen atamalarında geri adım! 32 yaşındaki Wout Weghorst Türkiye'ye geri dönüyor! 32 yaşındaki Wout Weghorst Türkiye'ye geri dönüyor! İşte Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü İşte Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
İstanbul Metrosu'nda skandal görüntü: Tepkiler çığ oldu! İstanbul Metrosu'nda skandal görüntü: Tepkiler çığ oldu! Son seçim anketi ''AK Parti'nin herkesten sakladığı anket'' denilerek açıklandı Son seçim anketi ''AK Parti'nin herkesten sakladığı anket'' denilerek açıklandı Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı, ortalık savaş alanına döndü! Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı, ortalık savaş alanına döndü! Türkiye'nin bir tekstil devi daha konkordato ilan etti Türkiye'nin bir tekstil devi daha konkordato ilan etti Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu: Yüzlerce gözaltı var! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu: Yüzlerce gözaltı var! Final için geri sayıma başlayan Kızıl Goncalar'ın final sahnesi sızdı Final için geri sayıma başlayan Kızıl Goncalar'ın final sahnesi sızdı Taksitleri devam eden otomobili İsrail'e tepki olsun diye yaktı Taksitleri devam eden otomobili İsrail'e tepki olsun diye yaktı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'daki ikinci yangın faciasında acı haber Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'daki ikinci yangın faciasında acı haber Arda Güler'in maç sonu görüntüsü isyan ettirdi Arda Güler'in maç sonu görüntüsü isyan ettirdi CHP'liler genel merkez binasına akın etti CHP'liler genel merkez binasına akın etti