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Özel'in boykot çağrısı NTV'ye ''yarım'' geri adım attırdı

Özel'in boykot çağrısı NTV'ye ''yarım'' geri adım attırdı
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CHP lideri Özgür Özel'in merkez medyaya boykot çağrısı sırasında yayını kesen NTV geri adım attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binasında yüzbinlerce vatandaşın katıldığı mitingi yayınlamayan medya kuruluşlarına yönelik boykot çağrısını sansürleyip, Özel'i yayından alan NTV büyük tepki toplamıştı.

Özel dün akşam Saraçhane'de boykot çağrısını yinelerken NTV'nin de Saraçhane'den canlı yayın görüntülerini vermeye başladığı görüldü.

Ancak görüntüleri yayınlayan NTV bu sefer de sesi kıstı ve Özel'in Saraçhane'deki konuşmalarını duyurmadı.

Etiketler saraçhane özgür özel boykot CHP miting
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