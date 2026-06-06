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Özel'in Tokat mitinginde dikkat çeken gerginlik: Kılıçdaroğlu'na destek veren ismi aracına aldı

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CHP'nin Tokat mitinginde sular durulmuyor. 'Mutlak butlan' kararıyla partinin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, alanda vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan gerginlik üzerine Özgür Özel araya girerek Durmaz'ı 4 kişilik makam aracına aldı. Ancak Durmaz'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi ve Durmaz "Araca sığındığım iddiası gerçek dışıdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Tokat'ta düzenlediği mitingde, son dönemde parti içinde yaşanan siyasi tartışmaların sahaya yansıdığı oldukça gergin anlar yaşandı.

Mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmesinin ardından Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Özgür Özel'in mitinginde kalabalığın sert tepkisiyle karşılaştı.

Olayların büyümesini istemeyen Özgür Özel, duruma anında müdahale ederek Durmaz'ı kendi makam aracına aldı.

Kılıçdaroğlu Destekçisi Vekile Alanda Tepki

Siyasette deprem etkisi yaratan mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) kararının parti içindeki yansımaları, miting meydanlarında kendini göstermeye başladı. Sosyal medyaya yansıyan çarpıcı görüntülere göre; partideki iç tartışmalarda Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde yer aldığı bilinen CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Özgür Özel'in Tokat mitingine katılmak üzere alana giriş yaptı. Ancak Durmaz, miting alanındaki vatandaşlar tarafından ciddi bir sözlü tepki ve protestoyla karşılandı.

Özgür Özel Araya Girdi: 4 Kişilik Araca 5 Kişi Bindiler

Giderek artan tansiyon ve kalabalığın yükselen tepkisi üzerine miting alanında bulunan Özgür Özel, olası bir krizin büyümesini önlemek için hızla devreye girdi. Özel, protestoların hedefindeki Kadim Durmaz'ı kalabalığın arasından çıkararak kendi makam aracına davet etti. Yaşanan bu ani güvenlik refleksi sonucunda, Özgür Özel'in 4 kişilik resmi makam aracına Kadim Durmaz ile birlikte toplam 5 kişi binerek alandan ayrılmak durumunda kaldı. Bu ilginç anlar, parti tabanındaki kutuplaşmanın boyutlarını gözler önüne sererken siyaset gündeminin de en çok konuşulan konularından biri oldu.

Kadim Durmaz: Araca sığındığım iddiası gerçek dışıdır

Öte yandan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat’ın Çevrecik beldesindeki mitingde protesto edildiği ve Özgür Özel’in aracına “sığındığı” yönündeki iddialara yanıt verdi.

Durmaz, mitinge kısa süre kala CHP Grup Başkanı Özgür Özel tarafından telefonla davet edildiğini belirterek, programa son bölümde katıldığını söyledi.

Miting alanına girişinde münferit birkaç kişi dışında hemşehrileri ve partililerle selamlaşarak otobüse geçtiğini ifade eden Durmaz, programın ardından Özel’in aracında yaklaşık 20 dakika süren olağan bir siyasi değerlendirme görüşmesi yaptıklarını açıkladı.

Bazı basın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan “araca sığındı”, “kurtarıldı” gibi ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirten Durmaz, bu iddiaların kamuoyunda algı oluşturma amacı taşıdığını savundu.

Durmaz açıklamasında, “Bizler için esas olan kişisel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin birlik ve bütünlüğü ile ülkemizin geleceğine yönelik mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

 

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Etiketler Tokat mitingi özgür özel Kadim Durmaz CHP mutlak butlan mutlak butlan kararı kemal kılıçdaroğlu siyaset video
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