Özgür Demirtaş ''Türkiye'yi kıskanıyorlar'' balonunu böyle patlattı

Bundan yıllar önce daha dolar kuru için uyaran ancak uyarıları ekonomi yönetimi tarafından dikkate alınmayan Prof. Dr. Özgür Demirtaş yayınladığı listeyle "Türkiye'yi kıskanıyorlar" balonu patlattı.

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 2022 yılının mayıs ayı için hazırlanan dünya üzerindeki ülkelerin enflasyon durumunu gösteren bir tablo paylaştı.

TÜİK'e göre haziranda enflasyon yıllık yüzde 78,62, aylık yüzde 4,95 açıklanırken ENAG'a göre ise enflasyon yıllık 175,55 olarak açıklandı.

Böylece tüketici enflasyonunda son 24 yılın zirve seviyesi görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 78,62, aylık yüzde 4,95 arttı. Bu rakamla birlikte yıllık tüketici enflasyonu son 24 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ENAG'a göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 8.31 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 175.55 olarak gerçekleşti.

Son 6 aylık oran ise yüzde 71.44 olarak gerçekleşti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 2022 yılının mayıs ayı için hazırlanan dünya üzerindeki ülkelerin enflasyon durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Demirtaş, dünya ülkelerine kıyasla Türkiye’de ekonomi ne halde olduğunu gösteren bir tabloyu takipçilerine açıkladı.

Demirtaş’ın paylaştığı tabloya göre Türkiye enflasyon oranında en yakın takipçisi Estonya’ya yüzde 50’nin üzerinde bir fark attığı görülüyor. Tabloda Türkiye’nin enflasyonu yüzde 73,5 oranında gösterilirken Estonya’nın enflasyonu yüzde 20 olarak rapor edildi. Sık sık Türkiye ile kıyaslana Almanya’da ise enflasyonun yüzde7.9 son haftalarda gerilimin arttığı Yunanistan'da ise enflasyonunun yüzde 11.3 olduğu belirtildi.

Demirtaş bu tabloyu "Kıskanıyorlar" diye paylaştı.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"Kıskanıyorlar.

Ülkelerde Enflasyon"