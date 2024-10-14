Özgür Demirtaş'ın ''Daron Acemoğlu'' göndermesi gündem oldu

Akademisyen ve ekonomist Prof Dr. Özgür Demirtaş, Prof. Dr. Daron Acemoğlu'na Nobel ödülü verilmesiyle ilgili olarak yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi oldu. ABD'nin en önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) öğretim üyeliği yapan Profesör Daron Acemoğlu, Türkiye'den Nobel Ödülü alan üçüncü isim oldu.

Daran Acemoğlu'na Türkiye'den tebrik mesajı yağdı. Bu isimlerden biri de Prof Dr. Özgür Demirtaş oldu. Acemoğlu'nu tebrik eden Özgür Demirtaş X hesabından yaptığı paylaşımda, ''Hükümet artık belki Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nun fikirlerini dinler. Gidilen yol yol değil... Yapılması gerekenler Daron Acemoğlu tarafından net olarak yıllardır anlatılıyor. Doğruluğunun kanıtı NOBEL ödülü..." ifadelerine yer verdi.

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Hükümet artık BELKİ Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nun fikirlerini dinler. Gidilen yol yol değil...



Yapılması gerekenler Daron Acemoğlu tarafından NET olarak yıllardır anlatılıyor.



Doğruluğunun kanıtı NOBEL ödülü... — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) October 14, 2024

Daron Acemoğlu kimdir?

Acemoğlu, 3 Eylül 1967'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Lisans eğitimini 1989'da İngiltere'deki York Üniversitesinde tamamlayan Acemoğlu, 1990'da Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulunda (LSE) yüksek lisansını tamamlamasının ardından 1992'de aynı üniversiteden ekonomi alanında doktorasını aldı.

ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) Ekonomi bölümünde profesör olarak görevini sürdüren Acemoğlu, 2005'te ekonomik düşünce ve bilgiye yaptığı katkıdan ötürü John Bates Clark Madalyası'na layık görüldü.

Siyasi ekonomi, ekonomik kalkınma ve ekonomik eşitsizlik üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Acemoğlu, uzun süredir birlikte çalıştığı Simon Johnson ve James Robinson ile çok sayıda makaleye imza attı.

Acemoğlu, Robinson ile "Ulusların Düşüşü: Güç, Refah ve Yoksulluğun Kökenleri" ve "Dar Koridor", Johnson ile "İktidar ve Teknoloji: Bin Yıllık Mücadele" kitaplarını kaleme aldı.

Ulusların ekonomik ve politik gelişmeleri arasındaki farklılıkların nedenini soruşturan ve devletlerin ekonomik sonuçlarını şekillendirmede kurumların oynadığı role dikkati çeken "Ulusların Düşüşü", akademik çevrelerde ve medyada geniş ilgi gördü.