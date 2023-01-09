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Özgür Demirtaş'ın ''kaşarlı simit'' paylaşımı olay oldu

Özgür Demirtaş'ın ''kaşarlı simit'' paylaşımı olay oldu
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Ünlü ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "10 yıldır konuşmaktan yoruldum" diyerek paylaştığı simit fiyatı fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

AK Parti iktidarının uyguladığı ekonomi politikalarına karşı çıkan ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu sefer de sosyal medya üzerinden yaptığı "kaşarlı simit" paylaşımı ile gündemde.

Demirtaş'ın paylaştığı "60 TL'lik kaşarlı simit" fotoğrafı sosyal medyada günün konusu olurken, Demirtaş da paylaşımına "Söyleyeceğim Başka Söz Kaldı mı?10 yıldır konuşmaktan yoruldum." notunu ekledi.

İşte Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı:

 

 

Etiketler prof. dr. özgür demirtaş 60 tl simit kaşarlı simit
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