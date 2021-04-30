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Özgür Demirtaş'tan, Fahrettin Koca'ya aşı sorusu

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından Bakan Koca'ya, “Sayın Bakan eğer aşı gelmeyecekse söyleyin, gidip aşımızı olalım” sorusunu yöneltti.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Demirtaş son olarak aşılarla ilgili paylaşımda bulundu.

Demirtaş, “Amerika’da Süpermarket içindeki eczanelerde sıraya giriyorsun şak diye istediğin aşıyı yapıyorlar. Vatandaş olmana bile gerek yok. Seç beğen al yapıyorlar: ister Pfizer, ister Moderna, ister Johnson. Sayın sağlık bakanı: Eğer aşı gelmeyecekse söyleyin gidip aşımızı olalım” dedi.

Bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki süreçte aşı tedarikinde zorluklar yaşanacağını bildirmişti. Türkiye’de BioNTech aşılarının ilk dozu ile 2. dozu arasındaki süre de uzatılmıştı. 

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:

Etiketler aşı özgür demirtaş fahrettin koca
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