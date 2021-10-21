Özgür Demirtaş'tan olay olan ''Kara Ekran'' paylaşımı
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası 'kara ekran' notuyla bir paylaşımda bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 200 baz puan faiz indirimi kararına ekonomistlerin tepkisi sürerken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan da bir paylaşım geldi.
Demirtaş, 'kara ekran' notuyla yaptığı paylaşımda "Çünkü piyasa kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Bakmadı. Bakmayacak" ifadesine yer verdi.
Merkez'in faiz kararı sonrası dolar ve euro, Türk Lirası karşısında tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü. Dolar/TL 9.49, euro/TL 11.01'den döndü.
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