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  3. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'nın kararı sonrasında dikkat çeken sözler

Özgür Demirtaş'tan olay olan ''Kara Ekran'' paylaşımı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası 'kara ekran' notuyla bir paylaşımda bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 200 baz puan faiz indirimi kararına ekonomistlerin tepkisi sürerken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan da bir paylaşım geldi.

Demirtaş, 'kara ekran' notuyla yaptığı paylaşımda "Çünkü piyasa kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Bakmadı. Bakmayacak" ifadesine yer verdi.

Merkez'in faiz kararı sonrası dolar ve euro, Türk Lirası karşısında tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü. Dolar/TL 9.49, euro/TL 11.01'den döndü.

 

Etiketler Özgür Demirtaş prof. dr. Özgür Demirtaş siyah ekran
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