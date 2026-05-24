Özgür Özel cephesinden tahliye resti: ''Buradan çıkışın tek yolu var...''

CHP Genel Merkezi'de tahliye gerilimi devam ederken kameraların karşısına geçen Murat Emir, ''Bizim açımızdan bu bir darbe girişimidir'' dedi. Emir, ''Buradan çıkışın bir tek yolu vardır o da acil kurultaydır.'' ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararı ile tekrar CHP Genel Başkanı olmasının ardından CHP Genel Merkezi önünde Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ve Özgür Özel destekçileri arasında tahliye gerginliği çıktı. Ankara Valiliği, genel merkezin tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiğini açıkladı.

Özel cephesinden açıklama

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Emir, "Bugün demokrasimize ağır bir darbe yapılmaya çalışılmış, sandığımız kaçırılmaya çalışılmış ve bunu yapmak üzere kaba kuvvetle, zorla, zorbalıkla genel merkezimize girilmeye çalışılmıştır. Biz başından beri mutlak butlan diye bir kararın olamayacağını, ilgili kanunlara tamamen aykırı olarak üretilmiş bir karar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki siyasal rejimi altüst etmek üzere yaratılan bir kavram olduğunu ve nihai amacının da siyasi operasyon olduğunu açıkça söylemiştik. CHP'nin yükselişini önleyemeyenler, iktidar yürüyüşünün önüne geçemeyenler, cumhurbaşkanı adayımızın bileğini bükemeyenler, önce İstanbul'da bir darbe yaptılar ama başaramayınca CHP'nin kurumsal kimliğine saldırmayı tercih ettiler. Bu saldırı hukuksuzdur, haksızdır; dolayısıyla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz" dedi.

"Buradan çıkışın tek yolu acil kurultaydır"

Emir, "Biz bunları söylerken, bir yandan da CHP’nin tarihine, sorumluluğuna yakışır şekilde bir iletişim kurarak bu demokrasi krizini olabilecek en az hasarla atlatmanın çarelerine baktık, iletişim kurmaya çalıştık. Dün akşamın geç saatlerine kadar iki milletvekili arkadaşımızla ben ve Sayın Suat Özçağdaş birlikte bugün için sözleşmiştik ve özellikle kurultay tarihini kesinleştirmek ve belirlemek üzere toplanacaktık. Bizim açımızdan bu bir darbe girişimdir. Sandığın kaçırılmasıdır, çok partili rejimin yok edilmesidir. Dolayısıyla buradan çıkışın bir tek yolu vardır o da acil kurultaydır. Mademki bizim yaptığımız olağanüstü kurultayları saymıyorsunuz o halde getirin sandığı, hangi delege ile istiyorsanız onunla kurultay yapalım. Bizim beklentimiz bu iken arkadaşlarımız bir yerlerden buldukları mafya bozuntuları ile sabahın köründe boy göstererek adeta tehdit ederek kapımıza dayandılar. Örgütümüzün direnci ile bu saldırı girişimini püskürttük ve yine bir uzlaşı arayışı içerisindeyiz. Biz ne ülkemizin ne halkımızın ne CHP’lilerin böyle bir krizi hak etmediğini ve bu krizin mutlaka bir iletişimle çözülmesi gerektiğini söylüyoruz ve buna inanıyoruz. Tam da bu nedenle Sayın İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık ve birazdan gideceğiz; görüşlerimizi, taleplerimizi ve bize göre kritik taleplerimizi aktaracağız. Sayın İçişleri Bakanından; hiç kimsenin burnunun kanamadığı, hiçbir polis memurumuza en ufak bir hamlenin yapılmadığı, üniformalarının çizilmediği, demokrasimizin yara almadığı, tam tersine demokrasimiz adına umut büyüteceğimiz bir adımın olacağı bir çözüm bekliyoruz. Bunun için görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'li Sarı: Diyalog kapılarını kapatmış değiliz

Emir'in açıklamalarının ardından eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, parti genel merkezi önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sarı, "Grup Başkanvekilimiz Murat Emir, kendilerinin bir diyalog zemini oluşması konusunda çaba sarf ettiğini fakat bizim diyalog kapısını kapalı tuttuğumuzu söyledi. Bu bilginin doğru olmadığını bildirmek isteriz. Biz dün geceki görüşmelerden bir sonuç alamadığımız için sabah buraya geldik. Bu sorunun bu noktalara gelmemesi için elimizden geldiğince kolaylaştırıcı olmak istedik. Konuşmak istedik ama bu mümkün olmadı. İçeriye davet edilmedik. Telefon görüşmelere yapıldı ama bir sonuç alınamadı. Biz bütün bunlara rağmen hala buradayız. Görüşmek istiyorlarsa biz görüşmeye hazırız. Diyalog kapılarını kapatmış değiliz. İçişleri Bakanlığı'na gitmelerine hiç gerek yok; biz buradayız ve çözüme açığız, diyaloğa açığız, iş birliğine açığız" diye konuştu.

