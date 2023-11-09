Özgür Özel, Numan Kurtulmuş’la görüştü
CHP lideri Özgür Özel, Yargıtay'ın Can Atalay'ı tahliye etmeyip AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefonda konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:
-Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’la telefonla görüştüm ve kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu’nu olağanüstü toplamasını talep ettim.
-Kendisi ağırlamakta olduğu Filistin Heyeti’yle planlı programlarının ardından, gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti.
-Kendisinin başkanlığında yapılacak Danışma Kurulu toplantısına partimiz adına bizzat katılacağım.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol