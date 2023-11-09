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Özgür Özel, Numan Kurtulmuş’la görüştü

Özgür Özel, Numan Kurtulmuş’la görüştü
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CHP lideri Özgür Özel, Yargıtay'ın Can Atalay'ı tahliye etmeyip AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefonda konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

-Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’la telefonla görüştüm ve kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu’nu olağanüstü toplamasını talep ettim.

-Kendisi ağırlamakta olduğu Filistin Heyeti’yle planlı programlarının ardından, gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti.

-Kendisinin başkanlığında yapılacak Danışma Kurulu toplantısına partimiz adına bizzat katılacağım.

 

Etiketler chp özgür özel yargıtay numan kurtulmuş aym
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