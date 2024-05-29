Özgür Özel paylaştı: Sizlere bir müjdemiz var....
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde bakılan hasta kedi "Şero"nun taburcu edildiğini duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, genel merkezin inşaatından bu yana parti binasında bakılan "Şero" ile ilgili paylaşımda bulundu.
Şero ile çekilen fotoğrafını paylaşan Özel, bir süredir hasta olan Şero'nun tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.
Özel, "Sizlere bir müjdemiz var, Şero'muz çok hastaydı ancak taburcu oldu. Veterineri Tarkan Özçetin, Şero'muzu getirdi. Hayvan hakları konusunda partimizin hattı ve duruşu, Şero'nun hassasiyetleriyle aynıdır." ifadelerini kullandı.
Sizlere bir müjdemiz var:— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 29, 2024
Şeromuz çok hastaydı ancak taburcu oldu. Veterineri Tarkan Özçetin, Şeromuzu getirdi.
Hayvan hakları konusunda partimizin hattı ve duruşu, Şero'nun hassasiyetleriyle aynıdır. pic.twitter.com/0AfW1yRdZC
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