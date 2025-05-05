Özgür Özel'e saldıran zanlının kaldığı otel mühürlendi
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İstanbul Taksim'de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen tören sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T.'nin Beyoğlu'nda kaldığı otel, evraklarının yetirsiz olması gerekçesiyle mühürlendi.
Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni sonrasında, S.T. isimli şüpheli CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumrukla saldırdı. Saldırıyı gerçekleştiren S.T. gözaltına alındı. Saldırganın emniyetteki işlemleri sürerken, Beyoğlu'nda kaldığı otel tespit edilerek inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmada evraklarında eksiklik tespit edilen otel, mühürlendi.
DHA
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