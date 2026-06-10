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Özgür Özel’in eski makam şoförü gözaltına alındı

Özgür Özel’in eski makam şoförü gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında Özgür Özel’in eski makam şoförü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘Çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet’ soruşturması kapsamında bugün Manisa'da operasyon düzenlendi. Soruşturmada görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade beyanları, MASAK raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü C.Y. ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı D.G.'nin şoförü A.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapılıp, bazı dijital materyaller ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerden C.Y.’nin CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in eski makam şoförü olduğu bildirildi.

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadede, Denizli'de 1 milyon TL teslim ettiğini söylediği G.'nin de 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklu bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DHA

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Etiketler özgür özel CHP rüşvet
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