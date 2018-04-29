Özgürlüğü adımlarınla paylaş

Omurilik felçlilerinin tıbbî, meslekî, ekonomik, sosyal sorunlarının çözümü ve yeni omurilik felçlilerinin oluşmaması amacıyla 20 yıldır faaliyet gösteren Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ve Omurilik Felçlileri Gençlik ve Spor Kulübü (OFSK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul iş birliğiyle RUNTOFD İstanbul koşusunu düzenledi. Her yaştan katılımın gerçekleştiği koşudan sonra, saat 11:00-15:00 arası RUNTOFD İstanbul Festivali, tüm katılımcılarını ağırladı.

“Zinde kal, eğlen ve baharı mutlulukla karşıla”

Koşu hakkında bilgi veren TOFD Genel Başkanı Ramazan Baş: “Mayıs 2017 yılında düzenlediğimiz RUNTOFD Bakırköy koşusuna, her yaştan birçok kişi katıldı. RUNTOFD Bakırköy, büyük bir başarıyla sonuçlandı, katılımcılar hem spora katılmanın mutluluğunu yaşadı hem de koşu sonrasında düzenlenen festivale katılarak dostluklar edindi. TOFD ve OFSK olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul işbirliğinde Yeşilköy sahilde yine büyük bir koşu organizasyonu düzenledik. RUNTOFD İstanbul’un bir diğer özelliği de koşarken yapılan bağış çağrılarıyla hareket kısıtlılığı olan kişiler için akülü tekerlekli sandalye temin etmektir” açıklamasında bulundu.

Sporla insanlara yeni dostluklar kazandırmak, iyilik köprüsü kurmak ve engelli bireylerin özgürlüğüne kavuşmasını sağlamak amacıyla RUNTOFD İstanbul koşusunu düzenlediklerini söyleyen Ramazan Baş, konuşmasına şöyle devam etti: “Koşuda normal koşucularımızın yanı sıra engelli bireyler, itici güçleri eşliğinde parkuru tamamladı. Koşunun ardından düzenlediğimiz festival alanında keyifli bir gün geçirdik.”

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği hakkında

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), 1998 yılında omurilik felçlilerinin tıbbî, meslekî, ekonomik, sosyal sorunlarının çözümü ve yeni omurilik felçlilerinin oluşmaması için hizmet vermek amacıyla kuruldu. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, kurulduğu yılından bugüne; öncelikle omurilik felçlileri olmak üzere tüm ortopedik engellilerin tıbbi, mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümlerine yönelik ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yürütüyor. TOFD, engellilerin sosyal yaşama tam ve etkin katılımı amacıyla çok sayıda projeyi başlattı ve sonuçlandırdı. Derneğin birincil hedeflerinden biri, yeni oluşabilecek kalıcı sakatlıkların önlenmesi ve toplumun bu alanda bilgilenmesini sağlamak. 2.100’ün üzerinde üyesi bulunan dernek, 1350'nin üzerindeki üyesi, çeşitli seviyelerde omurilik felçlisi.

Omurilik Felçlileri Gençlik ve Spor Kulübü Hakkında

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) bünyesinde faaliyet gösteren Omurilik Felçlileri Gençlik ve Spor Kulübü (OFSK), genel olarak başta omurilik felçlileri olmak üzere ortopedik engelli ve engelsiz üyelerini sportif etkinliklere yönelterek Türk sporuna katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. OFSK, ulusal ve uluslararası çapta yapılan organizasyonlara katılmak, organizasyonlar düzenlemek, söz konusu branşlarda yarışmalara katılmak ve spor kulüpleri kurma hedefiyle çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.