  3. Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi

CHP, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında nihai kararını verdi! Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen 'Rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Yalım, Yüksek Disiplin Kurulu’nun olağanüstü toplantısında partiden ihraç edildi.

Uşak Belediyesi’ndeki rüşvet iddiaları ve ardından gelen tutuklama süreciyle sarsılan CHP kanadında beklenen hamle geldi.

Bir süredir disiplin süreci devam eden Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden resmen ihraç edildi.

Süreç Nasıl Gelişti?

Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen "rüşvet" soruşturması kapsamında yargı süreci başlatılmış ve Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bu gelişmenin ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Yalım’ı kesin ihraç istemiyle ve tedbirli olarak disipline sevk etmişti.

 Yasal bekleme süresinin dolmasıyla birlikte, CHP Yüksek Disiplin Kurulu 2 Mayıs tarihinde Ankara’da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı gündemindeki tek madde olan Özkan Yalım’ın durumu karara bağlandı. Partiden yapılan resmi açıklamaya göre; dosyadaki deliller ve iddialar ışığında Özkan Yalım'ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verildi.

Bu kararla birlikte Özkan Yalım’ın CHP ile olan tüm organik bağı koptu. Uşak yerel siyasetinde büyük yankı uyandıran bu gelişme sonrası, belediye meclisindeki dengeler ve sürecin hukuki boyutu kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

CHP Genel Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan kısa açıklamada, partinin etik ilkeleri ve kamu yararı gözetilerek bu adımın atıldığı vurgulandı.

DHA / İHA

