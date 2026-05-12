Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi sonrası ilk gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın itiraflarına dayanan soruşturma kapsamında, CHP’li D.G. Manisa’da gözaltına alındı. Operasyon, siyaset dünyasında "para dolu çanta" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen ve partinin önceki dönem Manisa il yöneticilerinden olan D.G., bu sabaha karşı düzenlenen şafak operasyonuyla emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. D.G.’ın evi ve aracında geniş çaplı arama yapıldı.

Özkan Yalım'ın İfadeleri Operasyonun Fitilini Ateşledi

Gözaltı kararının arkasında, tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kamuoyuna sızan şok iddiaları bulunuyor. Yalım'ın ifadesinde; "1 milyon TL parayı Denizli'de, Özgür Özel'in talimatıyla, arkadaşı olarak bildiğim Demirhan isimli şahsa çanta içinde nakit teslim ettim" dediği öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından yargı harekete geçerek Manisa hattında düğmeye bastı.

Manisa İl Başkanlığı'ndan Sert Tepki: "Yetkisiz ve İftira"

Gelişmelerin ardından yazılı bir açıklama yapan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, operasyonu "karalama kampanyası" olarak nitelendirdi. Özalper, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Önceki dönem yöneticimiz Sayın D.G., şahsına yöneltilen iftiralar neticesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yetkisiz bir şekilde şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştır. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

İstanbul Emniyeti'ne Götürüldü Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından D.G.’ın, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildiği öğrenildi. Soruşturmanın Özgür Özel’in talimatı olduğu iddia edilen "para trafiği" iddialarını kapsayacak şekilde derinleştirilmesi bekleniyor.

