  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi sonrası ilk gözaltı

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi sonrası ilk gözaltı

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi sonrası ilk gözaltı
Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı D.G. gözaltına alındı. Soruşturmanın merkezinde, tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafları yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın itiraflarına dayanan soruşturma kapsamında, CHP’li D.G. Manisa’da gözaltına alındı. Operasyon, siyaset dünyasında "para dolu çanta" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen ve partinin önceki dönem Manisa il yöneticilerinden olan D.G., bu sabaha karşı düzenlenen şafak operasyonuyla emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. D.G.’ın evi ve aracında geniş çaplı arama yapıldı.

Özkan Yalım'ın İfadeleri Operasyonun Fitilini Ateşledi

Gözaltı kararının arkasında, tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kamuoyuna sızan şok iddiaları bulunuyor. Yalım'ın ifadesinde; "1 milyon TL parayı Denizli'de, Özgür Özel'in talimatıyla, arkadaşı olarak bildiğim Demirhan isimli şahsa çanta içinde nakit teslim ettim" dediği öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından yargı harekete geçerek Manisa hattında düğmeye bastı.

Manisa İl Başkanlığı'ndan Sert Tepki: "Yetkisiz ve İftira"

Gelişmelerin ardından yazılı bir açıklama yapan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, operasyonu "karalama kampanyası" olarak nitelendirdi. Özalper, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Önceki dönem yöneticimiz Sayın D.G., şahsına yöneltilen iftiralar neticesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yetkisiz bir şekilde şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştır. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

İstanbul Emniyeti'ne Götürüldü Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından D.G.’ın, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildiği öğrenildi. Soruşturmanın Özgür Özel’in talimatı olduğu iddia edilen "para trafiği" iddialarını kapsayacak şekilde derinleştirilmesi bekleniyor.

 

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

9 saat sürecek: İstanbul'un 21 ilçesinde büyük elektrik kesintisi
9 saat sürecek: İstanbul'un 21 ilçesinde büyük elektrik kesintisi
Karadeniz'de korku dolu anlar: 15 metre derinlikte baygın halde bulundu
Karadeniz'de korku dolu anlar: 15 metre derinlikte baygın halde bulundu
Erkenci hasat için kollar sıvandı: Bahçede kilosu 80 TL
Erkenci hasat için kollar sıvandı: Bahçede kilosu 80 TL
Arda Güler için 90 milyon euroluk teklif! Real Madrid kararını verdi
Arda Güler için 90 milyon euroluk teklif! Real Madrid kararını verdi
Sibil Çetinkaya hastane yatağından partilere geri döndü; cesur dekoltesi sosyal medyayı salladı
Sibil Çetinkaya hastane yatağından partilere geri döndü; cesur dekoltesi sosyal medyayı salladı
Hava sıcaklıkları düşüyor, çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor!
Hava sıcaklıkları düşüyor, çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor!
Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...''
Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...''
İstanbul'da genç iş kadının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada!
İstanbul'da genç iş kadının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada!
Etiketler gözaltı manisa büyükşehir belediyesi Özkan Yalım etkin pişmanlık uşak belediye başkanı Tutuklama cumhuriyet başsavcılığı belediye manisa belediye danışmanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da genç iş kadının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada! İstanbul'da genç iş kadının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada! Hava sıcaklıkları düşüyor, çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor! Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...'' Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...'' Üniversite hastanesinde skandal iddia! Çok sayıda gözaltı var! Üniversite hastanesinde skandal iddia! Çok sayıda gözaltı var! Survivor'un iddialı ismiydi... Bebeği 1 yaşına girmeden eşinden boşandığını açıkladı! Survivor'un iddialı ismiydi... Bebeği 1 yaşına girmeden eşinden boşandığını açıkladı! SONAR'ın son seçim anketinin sonuçları açıklandı! Bu sonuçlar olay olacak! SONAR'ın son seçim anketinin sonuçları açıklandı! Bu sonuçlar olay olacak! Sibil Çetinkaya hastane yatağından partilere geri döndü; cesur dekoltesi sosyal medyayı salladı Sibil Çetinkaya hastane yatağından partilere geri döndü; cesur dekoltesi sosyal medyayı salladı Uzak Şehir'de izleyiciyi isyan ettiren sahne: Pakize ve Meryem öldü mü? Uzak Şehir'de izleyiciyi isyan ettiren sahne: Pakize ve Meryem öldü mü? Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City finalde! Premier Lig kapısı ardına kadar açıldı Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City finalde! Premier Lig kapısı ardına kadar açıldı Beşiktaş'ta kritik Sergen Yalçın zirvesi! Yeni sezon için kesin karar verildi! Beşiktaş'ta kritik Sergen Yalçın zirvesi! Yeni sezon için kesin karar verildi!
Avukat kızının çakar skandalı Emin Pazarcı'nın başını yaktı Avukat kızının çakar skandalı Emin Pazarcı'nın başını yaktı Alanya sahilinde kıyıya vuran paketten kirli bir servet çıktı! Alanya sahilinde kıyıya vuran paketten kirli bir servet çıktı! Hande Erçel'den sürpriz karar! Tek kalemde silip attı! Hande Erçel'den sürpriz karar! Tek kalemde silip attı! Bu pazar 6 belde de seçim var! Tam 10 bin seçmen sandık başına gidiyor! Bu pazar 6 belde de seçim var! Tam 10 bin seçmen sandık başına gidiyor! Ahmet Türk'ün Kürdistan hadsizliğine tokat gibi yanıt: ''Ne Kürdistan'ı lan!'' Ahmet Türk'ün Kürdistan hadsizliğine tokat gibi yanıt: ''Ne Kürdistan'ı lan!'' Arda Güler için 90 milyon euroluk teklif! Real Madrid kararını verdi Arda Güler için 90 milyon euroluk teklif! Real Madrid kararını verdi Türkiye'nin en büyük ikinci barajında nefes kesen anlar... Türkiye'nin yeni adrenalin rotası oluyor! Türkiye'nin en büyük ikinci barajında nefes kesen anlar... Türkiye'nin yeni adrenalin rotası oluyor! Outlet mağazalarındaki büyük tuzak ortaya çıktı: Aynı marka, aynı logo ama kalite bambaşka! Outlet mağazalarındaki büyük tuzak ortaya çıktı: Aynı marka, aynı logo ama kalite bambaşka! Sapanca'nın lüks otelinde korkunç olay! Genç kadın havuzda hayatını kaybetti! Sapanca'nın lüks otelinde korkunç olay! Genç kadın havuzda hayatını kaybetti! AK Parti'de asgari ücrete ara zam ve emekli maaşı zammında Temmuz alarmı! AK Parti'de asgari ücrete ara zam ve emekli maaşı zammında Temmuz alarmı!