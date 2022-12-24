Özlem Altınsoy: 37 Kadın Girişimciye Destek Sunduk

“Özlem Altınsoy Kadın Girişimcileri Destekleme Projesi” adlı destekleme projesi basında yer alan başarılı iş kadını ve hayırsever Özlem Altınsoy, instagramdaki son paylaşımında projeyi tamamladıklarını takipçilerine duyurdu.

“Kadın Girişimcileri Destekleme projemizi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü öğrencisi, hem sesi hem kişiliği çok kıymetli olan; Nisa Akpulat’ın, ilk single çalışmasına fon oluşturarak tamamladık.”

Konservatuvar öğrencisi Nisa Akpulat’ın single çalışmasıyla birlikte 37 projeye destek verildiğini yazan Özlem Altınsoy:

“Teknoloji, Yazılım, Kültür ve Sanat alanındaki toplam 37 projeye destek sunmanın mutluluğu ile ‘Özlem Altınsoy Kadın Girişimcileri Destekleme Projesi’ni sonlandırdık.

Tüm ekip arkadaşlarıma; proje elemelerindeki büyük emekleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca yeni projeler için, şimdiden çalışmalara başladığımızı bildirmek isterim.” İfadeleriyle paylaşımını bitirdi.