Özlem Cizre Nuh kaliteli hizmetiyle dikkat çekiyor

Özlem Cizre Nuh Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Burak Nur, yeni teknolojiye uygun şekilde hizmet verdiklerini belirterek bölgede yolcu taşıma kapasitesi, filo araç toplamı ve günlük sefer sayısı en yüksek olan firma olduklarını açıkladı.

30 yıldır müşterilerine hizmet veren “Özleyen yürekleri birbirine kavuşturmak” sloganıyla yoluna güçlü adımlarla devam eden Özlem Cizre Nuh, kaliteden ödün vermeden çalışmalarına devam ediyor.

Özlem Cizre Nuh Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Nur,Özlem Cizre NUH ile ilgili merak edilen soruları cevaplandırdı.

“TÜRKİYE’NİN HEMEN HER İLİNDE ÖZLEM CİZRE NUH YAZIHANESİ BULUNMAKTADIR”

Özlem Cizre Nuh’un kuruluş süreciyle ilgili bilgi veren Burak Nur, “1986 yılında sektöre giriş yapan babam Abdurrahim NUR, 1992 yılında Özlem Cizre NUH’ u kurdu. Filomuz 60 büyük, 20 küçük (Minibüs ve yarım otobüs) olmak üzere toplamda 80 adet den oluşmakta. Filomuza yeni 2022 model Mercedes marka, 2+1, son teknolojiye uygun 10 araç daha ekledik. 2022 hedeflerimizde araç alımlarımız devam edecek.Otobüslerimizde 2 şoför ve 1 muavin olmak üzere her bir otobüsümüz 3 personel ile yolculuk yapmaktadır. Türkiye’nin hemen her ilinde Özlem Cizre NUH yazıhanesi bulunmaktadır. Her bir otobüsün personel sayısı ve yazıhanelerimizdeki çalışan sayısını göz önünde bulundurursak ülke genelinde çok ciddi bir personel istihdam etmekteyiz” dedi.

“OTOBÜSE BİNEN HER YOLCUMUZUN SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUZ”

Hijyene ciddi anlamda dikkat ettiklerinin altını çizen Burak Nur, “Filomuzu genç ve son model araçlar oluşturmakta. Yorgun bakımsız ve yolcularımızı rahatsız edecek araçlarımızı hemen değiştiriyoruz. 2 koltuk arası mesafelerimiz çok geniş. Bölgede özellikle çocuklu aileler seyahat ettiği için bu onlar için büyük avantaj. Otobüse binen her yolcumuzun sağlığını önemsiyoruz. Pandemi sonrası hijyene, araç içi temizlik kurallarına ayrıca önem gösteriyoruz. Her bir sefer dönüşü gelen otobüsümüzü dezenfektan kurallarından geçirip bir sonraki sefere hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİ NESİL OTOBÜS TEKNOLOJİSİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Yolculukları eğlenceli hale getirmek için araç içi ücretsiz imkanları anlatan Nur, “Şu an bölgemizde yeni nesil otobüs teknolojisini tam olarak taşıyan sadece Özlem Cizre Nuh diye bilirim. Örneğin artık hiçbir yolcumuz tanımadığı ve yüzlerce insanın kullandığı kulaklık ile vakit geçirmek zorunda değil. TV bozuk, kulaklık çalışmıyor gibi problemler artık ortadan kalktı. Bizim yolcumuz otobüse bindiği andan itibaren ücretsiz internetimiz ile kendi cihazından kare kod okutarak yolculuk boyunca dilediği film, müzik, radyo kanalı veya oyunları kullanabilirler.Özlem Cizre NUH;Yolcusunu düşünen, bindiği andan itibaren evinde oturan misafiri olarak gören 30 yıllık bilgi ve birikimi olan kalite bir markadır” şeklinde konuştu.

“ŞEHİRLERARASI VE ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPABİLMEKTEYİZ”

Günlük ortama 17 sefer sayısına ulaştıklarını şartlara göre ek seferler düzenlediklerini belirten Burak Nur, “Şu an 12 yurt içinde 5 yurt dışında olmak üzere günlük ortalama 17 seferimiz bulunmakta. Mevsim şartları, tatiller ve özel zamanlara göre bu sayı ek seferler ile yükselebiliyor. B1 ve B2 olmak üzere 2 ayrı yolcu taşıma belgelerine sahibiz. Bu belge türleri ile Şehirlerarası ve Uluslararası yolcu taşımacılığı yapabilmekteyiz. Kışın sıcak, yazın soğuk içecekler olmak üzere yolcularımıza çeşitli açık büfe ikramlarda bulunuyoruz. Otobüslerimiz çıkmış olduğu yolculuklarda gelişi güzel bakımsız tesislerde mola vermiyorlar. Tesis anlaşmalarımızı yaparken kendi annemiz, kardeşimiz yemeğini yiyip ihtiyacını giderecekmiş gibi bizzat kendimiz kullanıp öyle anlaşma sağlıyoruz. Sadece yolcu taşımacılığı olarak değil yurtdışından getirmiş olduğumuz yabancı misafirler bölgemize döviz olarak ta fayda sağlamış oluyorlar. Malum Cizre sınır bölgesinde öyle oluyor ki Iraklı bir vatandaş haftada 3 ya da 4 defa git gel yapabiliyor. Bu da bölgemizde ticaretin canlanmasına katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“3 YOLCUDA OLSA, 30 YOLCUDA OLSA O SEFER SAATİNDE AYNI ŞEKİLDE ARACIMIZI KALDIRIYORUZ”

Personellerine eğitime önem verdiklerini belirten Burak Nur, “Hem otobüs hem de yazıhanede çalışan personellerimize belirli zaman aralıklarında; Yolcu hitabı, bagaj karşılanması, ikram dağıtımı, otobüs içindeki ve bilet satış aşamasındaki davranışlarla alakalı çeşitli eğitim ve seminerler vererek halka ilişkiler konusunda da iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Bölgemizde farklı otobüs firmaları da mevcut, sektörde birçok arkadaşımız var ancak;Yolcu taşıma kapasitesi, filo araç toplamı ve günlük sefer sayısı en yüksek olan firma biziz. Bizim yolcumuz zorda kalmadıkça bizden farklı firmayı tercih etmiyor. Yolcu taşımacılığı turizm sektörü gibi gözükse de aslında tam olarak hizmet sektöründe olduğunu düşünüyorum. Gün içinde onlarca, yüzlerce toplam da binlerce defa farklı insanlarla muhatap olabiliyoruz. Elbette bu süreçte aksiliklerde yaşanılabiliyor. Özellikle otobüs kalkış saatlerine çok hassas davranıyoruz. Tabi ki her bir misafirimiz bizim için önemli ancak keyfi bekletilmeleri bir kişi için o kadar insanı mağdur etmeleri kabul etmiyoruz. Yolda can güvenliğini sağlamak için otobüslerimizin tüm bakımlarına ve yolculuk esnası hız sınırlamalarına dikkat edip denetliyoruz. Çok ciddi bir durum olmadıkça sefer iptali yapmamaya gayret ediyoruz. Malum son zamanlarda artan mazot zamlarından sonra giderlerimiz hayli arttı. Ancak buna rağmen biz yolcularımızı mağdur etmemek adına otobüsün içinde 3 yolcuda olsa, 30 yolcuda olsa o sefer saatinde aynı şekilde aracımızı kaldırıyoruz” dedi.

“FİRMAMIZ KAYNAKLI HER TÜRLÜ SORUNUN GİDERİLECEĞİ KONUSUNDA BİZZAT KENDİM KEFİLİM”

Özlem Cizre NUH’a ulaşımın çok rahat olduğunu söyleyen Burak Nur, “Şu an yaşamış olduğumuz teknoloji çağını göz önünde bulunduracak olursak iletişim anlamında kendimizi açık ara geliştirdiğimiz kanısındayım. 7/24 aktif çağrı merkezimiz, whatsap iletişim hatlarımız, mobil bilet uygulamamız, facebook, twitter ve instagram gibi sosyal medya hesaplarımız, yazıhanelerimizde bulunan cep ve sabit telefonlarımız, yine google üzerinden tüm şubelerimize navigasyon yardımı ile ulaşabileceğiniz telefon ile arayıp mail ve mesaj gönderebileceğiniz bloklarımız mevcut. İsteyen her yolcumuz bizlere bunlardan herhangi biri ile diledikleri an ulaşabilirler. Ben ve kardeşlerim sürekli olarak sahadayız. Sabah ilk servisimizden son servisimize kadar merkezimiz olan Cizre otogarında bizleri bulmak 7/24 telefon ile ulaşmak mümkündür. Firmamız kaynaklı her türlü sorunun giderileceği konusunda bizzat kendim kefilim. Bilet fiyatı hususunda bölgede firmacı adaşlarla sabit fiyat uygulamasına geçtik. Yani her firma kendini vermiş olduğu hizmet ile belli etmekte. Özlem Cizre NUH’ un yıllık yolcu taşıma kapasitesine bakacak olursak farkımız açık ara ortaya çıkıyor. Şehirlerarası yolcu taşımacılığının giderek daha kullanılır hale geleceğini düşünüyorum. Artan mazot fiyatları ve ülkemizin şehirleri arasındaki sosyal farklılıklar kaynaklı yolculuk yapma zorunluluğu gibi nedenlerden ötürü sektörümüz hızla büyüyecek diyorum. Yakın bir dönemde bir araya gelmiş olduğum otobüs üretici firma yöneticileri de benimle aynı düşündüklerini ifade ettiler. Onlar da yolcu konforunu daha iyi hale nasıl getirebilirimi kendilerine görev edindiklerini belirttiler. Bilmenizi isterim ki bu sektörde her yeni araç üretimi yapıldığında bizde firma olarak gereken yatırımı yaparak kendi yolcumuzun standardını yükselteceğiz.” şeklinde konuştu.

“BİZİM İÇİN EN BÜYÜK AŞK ÖZLEYEN YÜREKLERİ BİRBİRİNE KAVUŞTURMAKTIR”

Ramazan Bayramı’na hazır olduklarını belirten Özlem Cizre Nuh Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Burak Nur “Son 2 yılda malum pandemi nedeni ile alışılmışın dışında bayramlar yaşadık. Şimdi ise hepimizin de özlediği o bayram tadındaki bayramlardan biri olan şeker bayramı var. Özlem Cizre NUH ailesi olarak;Otobüslerimiz, şoförlerimiz, muavinlerimiz yani tüm çalışanlarımız tabiri caizse bayramlıklarımızı giydik, temizliğimizi yaptık, şekerlerimizi aldık ve misafirlerimizi ağırlamayı bekliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi bizim için en büyük aşk ‘ÖZLEYEN YÜREKLERİ BİRİ BİRİNE KAVUŞTURMAKTIR.’ Biliyorum ki tıpkı bizler gibi yolcularımızda heyecanla bu bayramı beklemekteler. Her ne kadar hiçbir yolcumuzu mağdur etmeyip gerekirse ek seferler düzenleyerek onları sevdiklerine kavuşturacak olmayı amaç edinsek bile erken den tatil planlarını yapmalarını tavsiye ediyorum. Günlük raporları ve sistem üzerindeki uygulamaları kontrol ettiğim zaman şimdiden birçok yerde rezervasyonların dolmaya başladığını görüyorum. Bu neden ile sizde takdir edersiniz ki hem karışıklığı önlemek hem de rahatça organize edebilmemiz adına değerli misafirlerimizin biletlerini en kısa zamanda almalarını öneriyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için şahsım ve firmam adına teşekkür ediyor, ‘’Özlemlerinizin Özlem Cizre NUH ile kavuşmalara döneceği nice bayramlar diliyorum.” dedi.