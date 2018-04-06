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  3. 06 Nisan 2018 20:22

Padişah torunu Silivri'de mehterle karşılandı

Sultan 2. Abdülhamit'in 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde konferans verdi.

Padişah torunu Silivri'de mehterle karşılandı
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Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Abdülhamit'in 4. kuşaktan olan torunu ve hayattaki 24 Osmanlı şehzadesinden biri olan Osman Orhanoğlu, davet üzerineSelimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi.

Supersilivri.com sitesinin haberine göre okul bahçesinde mehter marşıyla karşılanan Osmanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Halis İşler, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ay, Şube MüdürüErdal Aslan, Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdurrahman Öztürkoğlu ve Silivri Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Aksünger ile öğrencilere büyük dedesi Sultan Abdülhamit'i anlattı.

 

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