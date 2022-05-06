Pakistanlı küstah TikTok'çular Türkiye ile böyle alay etti!

Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili tartışmalar tüm hızıyla sürerken Pakistanlı olduğu öğrenilen bir sosyal medya kullanıcısının Türkiye sınırı ile alay ettiği anlara dair paylaştığı video tepki çekti.

Yurda kaçak yollarla giren sığınmacılarla yeterli şekilde mücadele etmeyen iktidar tepkilerin odağı olurken, Pakistanlı bir sosyal medya fenomeninin paylaştığı video vatandaşları bir kez daha kızdırdı. Sosyal medya uygulaması 'TikTok' üzerinde yüzbinlerce takipçisi olan 'saudjutt' isimli kullanıcı, beraberindeki kişilerle bir video çekerek, Türkiye'nin sınırları ile adeta alay etti. Videoyu TikTok'ta paylaşan Pakistanlı, "Türkiye sınırını geçtik" notuyla kahkaha emojisi koydu. TikTok'ta 300 binden fazla takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni, paylaştığı videoyla Türkiye sınırıyla dalga geçti.