Pakize Anne beraat etti

2017 yılında yaptığı bir konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açılan Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, bugün hakim karşısına çıktı.

Duruşmayı takip etmek için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcıları Berna Sukas, Şenol Sunat, Tuğba Vural Çokal ile İYİ Parti Milletvekilleri Ümit Özdağ, Ayhan Erel, Feridun Bahşi ve Yasin Öztürk de duruşmayı takip etmek için Ankara Adliyesi'ne geldi. Kardak kahramanı olarak bilinen FETÖ kumpaslarının mağdurlarından Ali Türkşen de, Pakize Akbaba'ya destek için Ankara Adliyesi'ne gelenler arasında yer aldı.

Pakize Akbaba, saat 10.00’da Ankara Adliyesi’nde görülecek duruşma öncesinde ilk Yeniçağ’a konuştu.

Akbaba şunları söyledi;

"Ben önce Türk milletinin onuru, gururu diyorum. Türkiye’nin davası diyorum. Tedirgin değilim. Merak ettiğim bir şey var, acaba hakim bana ne soracak. İkincisi ise şu; çok mutluyum. Ceza alsam bile umrumda değil. Zindanlara atılsam da umrumda değil. Şehit Namık Ayhan Akbaba üzülüyor mu diye düşünüyorum. Üzülmemesini istiyorum. Çünkü annesinin onurudur, gururudur.

Ben vatan için evlat verdim. Zaten kalbim sızlıyor. Bir şehit anasının hakim karşısına çıkarılması ne dünya tarihinde ne de Türkiye tarihinde var. Bunu bana yapanlar utansın. Onların vicdanı sızlasın. Benim vicdanım rahat. Bu benim madalyamdır. Ben susmayacağım. Polisi, askeri görünce ‘oğlum ben şehit anasıyım, dualarım sizinle’ diyorum. Şimdi siz bütün işiniz bitti, Pakize anayı hakim huzuruna çıkarın. Aman ne güzel yapmışsınız. Teşekkür ediyorum diyorum.

Sayın Hulusi Akar o selamı geç verdiniz. O selamı arkadaşlarınız zindandayken verecektiniz. Oğlum, sen vatan için şehit oldun ama annen hakim karşısında. Ne mutlu Türküm diyene. ‬"

Şehit Anaları Derneği Sözcüsü Beyza Tufan ise, "Biz Türk milletinin vicdanına havale ediyoruz. Bu davanın tarihi tam da Nazlı Ilıcaklar, Ahmet Altanların serbest kaldığı günlere denk geldi. Bu yaşananları Türk milletinin aklı ve vicdanına havale ettik. Adalete güveniyoruz. Pakize annenin yanındayız. Türk milleti arkasında. İnşallah hayırlı haberlerle çıkacağız" dedi.

DURUŞMADAN DETAYLAR

Şehit Anaları Derneği Pakize Akbaba'nın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla hakkında 4 yıl hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması başladı.

Pakize Akbaba hakime, "Oğlunuz şehit olduktan sonra ne sıkıntılar yaşadınız. Kanun ne kadar sizin yanınızdaydı. Bunları sormanızı bekliyordum. Teşekkür ederim." dedi.

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