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  3. 10 Temmuz 2020 10:37

Pandemide hangi aktivite ne kadar riskli?

ABD'li bilim insanları normalleşme süreciyle birlikte hangi sosyal aktivitenin ne kadar riskli olduğuna dair bir rapor hazırladı. Buna göre, en fazla risk barlarda ve dini törenlerde, en az riskin ise mektup açma ve yemek siparişi almakta bulunduğu belirtildi.

Pandemide hangi aktivite ne kadar riskli?
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Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle dünyanın dört bir yanında vaka sayısı 12 milyonu aşarken, ülkeler kademeli olarak normalleşme adımları atıyor.

Bununla birlikte, aylarca karantinada kalan insanlar sosyal hayata dönmeye başladı. Ancak, hangi mekanların ve sosyal aktivitelerin Covid-19 karşı güvenli olduğuna ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Aşağıdaki grafikten insanların günlük hayatında önemli yer tutan 37 aktivitenin risk durumunu inceleyebilirsiniz.

OKULA VE OFİSE GİTMEK ORTA RİSKLİ

ABD’de yer alan Teksas Tıp Derneği, 37 aktivitenin sahip olduğu Covid-19 risk durumunu değerlendirdiği bir rapor yayımladı. Listede bara gitmek ve kalabalık dini törenlere katılmak başı çekerken, mektup açmak ve yemek siparişi vermek en az risk oluşturan aktiviteler arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, plaja, okula ya da ofise dönmenin orta riskli eylemler arasında yer aldığı görülüyor.

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abd , bilim insanları , normalleşme , koronavirüs
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