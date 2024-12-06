Pantone 2025 yılının rengini seçti

Pantone, 2025 yılının rengini ''Mocha Mousse'' olarak belirledi. Bu rengin moda, iç mekan tasarımı, grafik sanatları ve günlük yaşamın pek çok alanında geniş bir etki yaratması bekleniyor.

Pantone Renk Enstitüsü, 2025’in rengini “duyusal ve rahatlatıcı bir sıcaklıkla bezenmiş yumuşak bir kahverengi” olan Mocha Mousse olarak duyurdu

MOCHA MOUSSE NEDEN SEÇİLDİ?

Doğayla daha yakın bir bağ kurma hareketinin arttığı bir dönemde, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, fiziksel çevremizin besleyiciliğini onurlandırıyor ve kucaklıyor. Gerçeklikten beslenen PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, modernitenin talepleriyle zamansız güzellik arasında bir denge ve uyum buluyor.

"GÜNLÜK ZEVKLERİMİZİ DESTEKLİYOR"

Enstitünün yöneticisi Leatrice Eiseman, "Mocha Mousse, günlük zevklere olan arzumuzu destekliyor ve düşünceli bir hoşgörü düzeyini ifade ediyor" diyor.



