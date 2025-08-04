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Para transferi yaparken ''borç'', ''alacak'', ''verecek'' yazma devri bitiyor

Para transferi yaparken ''borç'', ''alacak'', ''verecek'' yazma devri bitiyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışılığı engellemek için atmaya hazırlandığı yeni adımda artık belli miktarın üzerindeki para transferleri içinen az 20 karakter uzunluğunda açıklama yazmak zorunlu olacak...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomideki kayıt dışılığı önleyebilmek için yeni bir önlemi devreye alıyor.

Bakanlık tarafından yayımlanan yeni tebliğ ile birlikte 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla artık 200 bin TL ve üstü para transferlerinde en az 20 karakterlik açıklama yazmak zorunlu olacak.

Öte yanda 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki para transferlerinde ise "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurması da gerekecek.

Eğer transfer edilecek para 20 milyon TL'nin de üzerine çıkacak olursa paranın kaynağına dair ek bilgi ve belge temin edilmesi şartı aranacak.

 

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