Para ve doküman sterilizasyon cihazı geliştirildi

Koronavirüs salgını sürecinde kağıt yüzeylerin virüsün yayılmasına yol açtığına yönelik değerlendirmeler, para ve doküman gibi materyallerin sterilizasyonunu gündeme getirdi. Hacettepe Teknokent'te faaliyet gösteren Türk teknoloji şirketi, para ve doküman sterilizasyon cihazı geliştirdi.

MSFERRO Kurucu Ortağı Onur Haliloğlu, cihazların akreditasyonunu da tamamladıklarını belirtti. Haliloğlu, "Cihazlarımızın hem Kovid-19 akreditasyonu var yüzde 99,9 oranında hem de bakteri sterilizasyonu akreditasyonu var" diye konuştu.



Patent başvurusu yapıldı

Para ve doküman sterilizasyonu için 2 farklı cihaz geliştirdiklerini anlatan Haliloğlu, "Bununla ilgili bir patent başvurumuz da var" diyerek, cihazların çalışma şekline ilişkin bilgi verdi.

Haliloğlu, paylaştığı bilgilere göre, cihazlarda ozon teknolojisi kullanılıyor. Dışarıdan temiz havayı alıyor cihazlar, bunu ozona çeviriyor. Zararsız bir molekül olan ozon, para ve dokümanların içerisinde sirkülasyon sağlıyor. Bu şekilde sterilizasyon gerçekleştiriliyor. Ayrıca ürün sarf malzemesine ihtiyaç duymuyor. Temiz havayı dışarıdan çekilerek ozon jeneratörümüzde ozona çevriliyor. Daha sonra numunelerin içinde sirküle ediliyor. Kapak açılmadan önce dışarıya ozon vermemesi, insan sağlığına zararlı olmaması için ozon vakumlanarak pasivize edilip dışarıya temiz hava veriliyor.



Beş ayda geliştirildi

Haliloğlu, aldıkları akreditasyon raporları doğrultusunda 5 dakika içerisinde para ve dokümanların sterilizasyonunu yüzde 99'un üzerinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Haliloğlu, sahip oldukları mühendislik birikimi ve MS Spektral'in teknolojik altyapısıyla cihazların 5 ay gibi bir sürede geliştirildiğini bildirdi. Onur Haliloğlu, para sterilizasyon cihazıyla ilgili para akışı olan kurumlardaki vezneler ve bankaların potansiyel müşterileri olduğunu söyledi. Haliloğlu, şunları kaydetti:

Türkiye Ekonomi Bankası, VakıfBank ve Ziraat Bankası ile görüşmeler devam ediyor. Çok yakın zamanda sahada yer alacağını düşünüyorum ürünlerimizin. Doküman sterilizasyon cihazı da açıkçası evrakın dolaştığı özellikle kurumların evrak birimlerinde ve evrak girişlerinde kullanılabilecek bir cihaz. Noterler Birliği ile bu konuda bir görüşmemiz oldu.