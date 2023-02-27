''Paralı köpekler, satılmış şerefsizler, operasyon çocukları''

Önce Fenerbahçe ardından da Beşiktaş tribünlerinden yükselen "hükümet istifa" sloganlarına iktidar kanadından gelen sert eleştirilere bir yenisi daha eklendi. AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin, “Bunlar hiçbir kulübümüzün gerçek taraftarları değildir. Paralı köpekler, satılmış şerefsizler, operasyon çocuklarıdır” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkımın ardından AK Parti iktidarına yönelik tepkiler artarak devam ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen “Hükümet istifa” tezahüratları Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Önce MHP lideri Bahçeli, ardından İçişleri Bakanı Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun sert tepki gösterdiği sloganlara AK Parti İzmir il başkan yardımcısı Sefa Şahin de katıldı. Şahin, “Çapulculara diyorum ki, “Hadi ordan ulan…” dedi.

Şahin, “Bunlar hiç bir kulübümüzün gerçek taraftarları değildir. Paralı köpekler, satılmış şerefsizler, operasyon çocuklarıdır. Hesap vereceksiniz!” ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir tweet daha atan Sefa Şahin, “Her fırsatta Türkiye’ye olan düşmanlıklarını dile getiren örgütlerin ülke içinde kullanışlı aparatları, operasyon çocukları, sizin için güneş hiç bir zaman doğmayacak. Devlet hesap sorar!” diye konuştu.