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Paraya fotoğrafı basılan Sabiha Tansuğ hayatını kaybetti

Paraya fotoğrafı basılan Sabiha Tansuğ hayatını kaybetti
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Türk lirasına fotoğrafı basılan ilk kadın olan etnolog Sabiha Tansuğ, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhuriyet tarihinde paraya fotoğrafı basılan ilk kadın Sabiha Tansuğ, 88 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Tansuğ, Bademler Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine ailesi ve sevenleri katıldı.

Tansuğ, hayatını dünyanın dört bir yanında Anadolu kültürünü tanıtmaya adamış, birçok ülkede sergiler düzenlemişti. 

Tansuğ'un sahip olduğu, Anadolu kültürünü anlatan koleksiyonu Haziran'da İzmir Bademler Köyü'nde açılacak müzede sergilenecek.

SABİHA TANSUĞ KİMDİR?

Etnolog ve koleksiyoner Sabiha Tansuğ, 1935 yılında Yunanistan'da doğdu. ailesiyle birlikte İzmir Akhisar'a geldi.

Annesinin diktiği Eğribaş gelin başlığını çok sevdi ve gelin başlıklarının peşine düştü. Anadolu'yu karış karış dolaştı, gelenekleri öğrendi. Kadın başlıklarını topladı ve İstanbul'da sergi açtı.

Etiketler sabiha tansuğ etnolog paraya fotoğrafı basılan ilk kadın
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