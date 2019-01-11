Bin kişilik iş için rekor başvuru !
Bin kişilik iş için rekor başvuru !
Erdoğan talimat vermişti... Binlerce dağıtıldı !
Erdoğan talimat vermişti... Binlerce dağıtıldı !
Bursa'da korkutan deprem ! Sallandı...
Bursa'da korkutan deprem ! Sallandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon adaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon adaylarını açıkladı
Gaziantep'te boya fabrikasında korkutan yangın
Gaziantep'te boya fabrikasında korkutan yangın
Hollanda mahkemesinden FETÖ kararı
Hollanda mahkemesinden FETÖ kararı
Yıl sonunda dolar ne kadar olur ?
Yıl sonunda dolar ne kadar olur ?
Bakan Kurum'dan plastik poşet genelgesi
Bakan Kurum'dan plastik poşet genelgesi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Ocak 2019 22:08

Parçalanmış halde bulundular !

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi kırsalındaki başıboş köpekler çobanın sürüsüne saldırdı.

Parçalanmış halde bulundular !
A+ A-

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Batı Yerleşkesi kırsalındaki başıboş köpeklerin sürüye saldırması sonucu 3 keçi telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kerim D.’ye ait keçi sürüsü Söbü Dağı kırsalında otlarken, üniversite içerisinde ve çevresinde başıboş halde bulunan 6-7 köpek tarafından saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan keçilerden 3’ü telef olurken, 1 keçi ise köpeklerin saldırdığı esnada bölgedeki yöre sakinleri tarafından son anda yaralı olarak kurtarıldı.

Yaşanan saldırıyı cep telefonu kamerası ile görüntüleyerek sosyal medyadan paylaşan bir vatandaş, “SDÜ Batı Yerleşkesi’nde başıboş gezen köpekler bir çobanın keçilerini parçaladılar. Bir tanesini kurtarmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Keçileri kurtaran vatandaşlar, yaralı kurtulan keçinin korkup, kaçarak bir yere saklanmış olabileceğini belirtti.

Öte yandan, sürüde yaşananların, keçi sahibi ve oğullarına haber verdiği öğrenildi.

İHA

sürü , telef , köpek , saldırı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM