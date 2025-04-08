Paris Konseyi'nden Ekrem İmamoğlu'na ''Fahri Hemşehrilik'' verildi

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Ekrem İmamoğlu’na “Fahri Hemşehrilik” unvanı verildiğini açıkladı.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na, Fransa'nın başkenti Paris’ten dikkat çekici bir destek geldi. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris Konseyi’nin oybirliğiyle aldığı kararla, Ekrem İmamoğlu’na “Fahri Hemşehrilik” unvanı verildiğini duyurdu.

Paris Belediye Başkanı Hidalgo, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu unvanın Paris Konseyi tarafından oybirliğiyle verildiğini belirtti. Bu tür onursal unvanların, sadece sembolik bir jest olmanın ötesinde, dünya genelinde insan hakları ihlallerine uğrayan siyasetçilere ve aktivistlere yönelik bir dayanışma mesajı taşıdığına dikkat çekildi.

Hidalgo, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Paris Konseyi, haksız yere Türkiye’de tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na şehrin Fahri Hemşehrilik unvanını oybirliğiyle verme kararı aldı. Bu onur, haklarından mahrum bırakılanlar için bir koruma anlamı taşımaktadır. Aynı zamanda Paris’in özgürlük ve insan haklarına olan bağlılığını yansıtmaktadır. Ekrem İmamoğlu’nun derhal serbest bırakılmasını talep etmeye devam ediyoruz.”