Park halinidkei araçlar faciayı önledi

Diyarbakır’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza yapan araçların içinde müşterilerin olduğu markete girmesini park halindeki araçlar önledi.



Olay, Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi üzerinde yaşandı. .. .. .. plakalı hafif ticari araç, Gaziler semti istikametinden caddeye çıkan .. .. .. plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da bir marketin önündeki araçlara çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımı ile .. .. .. plakalı araç içinde sıkışan sürücüler kurtarıldı. Olayda her iki araçta bulunan 4 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Polis, kaza ile ilgili çok yönlü inceleme başlattı.