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  3. 23 Ocak 2019 17:37

Parkta silahlı saldırı ! Fenalık geçirdi...

Kocaeli'de iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Parkta silahlı saldırı ! Fenalık geçirdi...
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeni Cuma Parkı'nda Birol Kırşan (50) ile S.E. (47) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.E, yanındaki tabancayla Kırşan'a ateş etti.

Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri zanlıyı yakaladı, yaralı Kırşan ise olay yerine gelen ambulansa alındı.

Bu arada haberi alıp parka gelen Kırşan'ın yakınları fenalık geçirdi.

Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı S.E, polis ekiplerince Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

AA

silahlı kavga , kocaeli , tabanca
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