Parti liderlerinden İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama

Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin siyasi parti liderlerinden açıklamalar yapıldı.

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde büyük bir patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre patlamada 11 kişi yaralanırken; siyasi parti liderleri ve siyasetçiler patlamaya ilişkin paylaşımlarda bulundu.

MERAL AKŞENER'DAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı paylaşımda ''İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise paylaşımında ''İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: TERÖRÜ LANETLEMEK ZORUNDAYIZ

Avcılar’da kentsel dönüşüm ile ilgili bir seminere katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “İstiklal Caddesi’nde bir patlama olduğu ve yaralıların olduğu bilgisi geldi şu anda. Umarım ölü ve yaralı yoktur. Ama şu bir gerçek. Biz bu ülkede barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir. Bu ülkede bayrağımızın altında, vatanımızda huzurluca yaşamak istiyoruz. Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmalıyız. Her türlü teröre karşı ortak ses çıkarmalıyız ve terörü lanetlemek zorundayız. Kaynağı ne olursa olsun bu ülkede yaşayan 85 milyonun aynı sözleri seslendirmesi lazım. Terörü yapanların, onlara destek verenlerin lanetlenmesi lazım” dedi.