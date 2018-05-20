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PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ BELLİ OLUYOR
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  3. 20 Mayıs 2018 14:15

Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

24 Haziran seçimleri için partilerin oy pusulasındaki yerleri YSK'da yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
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24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde partilerin oy pusulasındaki yerleri Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yapılan kura çekimiyle belirlendi.

KURA ÇEKİMİNE GÖRE PUSULADAKİ SIRALAMA ŞÖYLE:

1- Cumhur İttifakı (AK Parti-MHP)
2- HÜDA-Par
3- Vatan Partisi
4- Halkların Demokratik Partisi
5- Bağımsız Türkiye Partisi
6- Millet İttifakı (CHP-Saadet Partisi-İyi Parti)

KURA ÇEKİMİNE GÖRE İTTİFAK İÇİ SIRALAMA ŞÖYLE:

Cumhur İttifakı
1- AK Parti
2- MHP

Millet İttifakı
1- CHP
2- Saadet Partisi
3- İYİ Parti

partilerin oy pusulasındaki yerleri
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