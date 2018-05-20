Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde partilerin oy pusulasındaki yerleri Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yapılan kura çekimiyle belirlendi.
KURA ÇEKİMİNE GÖRE PUSULADAKİ SIRALAMA ŞÖYLE:
1- Cumhur İttifakı (AK Parti-MHP)
2- HÜDA-Par
3- Vatan Partisi
4- Halkların Demokratik Partisi
5- Bağımsız Türkiye Partisi
6- Millet İttifakı (CHP-Saadet Partisi-İyi Parti)
KURA ÇEKİMİNE GÖRE İTTİFAK İÇİ SIRALAMA ŞÖYLE:
Cumhur İttifakı
1- AK Parti
2- MHP
Millet İttifakı
1- CHP
2- Saadet Partisi
3- İYİ Parti