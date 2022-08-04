Parviz Jafarov: İş Dünyasında Dijitalleşmek Firmaların Kâr Marjını Arttırıyor

Dijitalleşme pek çok sektör ve firma için önemli hususlardan bir tanesi.

Dijitalleşmenin firmaların yüksek verimlilikle çalışması ve kâr marjını arttırmaları açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten İş İnsanı Parviz Jafarov, “Dijitalleşme çağındayız, bu nedenle firmaların dijitalleşmesi ve hizmetlerini teknoloji ile optimize etmesi oldukça önemli. Müşterilere doğru bir şekilde ulaşmak ve sektörel bazda başarı elde edebilmek için teknoloji ile uyumlu bir hizmet anlayışına sahip olmak gerekiyor.” ifadelerinde bulundu.

Dijitalleşmenin yüksek kârlılıkla ve düşük maliyetle çalışılabilmesini mümkün kıldığını belirten Parviz Jafarov, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Şirketlerin belirli bir kâr hedefleri bulunuyor. Bu hedeflere çok daha kısa bir sürede ulaşabilmenin farklı yöntemleri bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de iş dünyasında dijitalleşmektir. Teknoloji her geçen gün çok daha fazla gelişiyor. Bu durum, şirketlerin kullanabilecekleri pek çok teknolojik ürünün bulunduğu anlamına geliyor. Şirketlerin maddi ve manevi dönüşüm için teknolojinin sunduğu imkanları en iyi şekilde kullanması çok önemli. Dijitalleşmeyi başaran şirketler, günceli yakalama konusunda çok daha başarılı."

Daha Fazla Müşteriye Ulaşmak için Teknolojinin Nimetleri Kullanılmalı

Daha fazla müşteriye çok daha kısa sürede ulaşmak isteyen şirketlerin teknolojiyi en iyi şekilde kullanması gerektiğinin altını çizen Parviz Jafarov, konuyla ilgili açıklamalarında bu hususun altını çizdi: “Teknoloji ile entegre bir çalışma içerisinde bulunan şirketler, müşterilere ulaşma konusunda çok daha başarılı. Sosyal mecralardan yararlanan firmalar, hedef kitlenin nabzını tutarak hedef kitlesine uygun bir çalışma içerisinde olabiliyor. Bu gibi hususlar düşünüldüğünde teknolojinin sunduğu olanaklardan yararlanmak çok daha önemli bir konumda bulunuyor.”

Değişen Dünyaya Ayak Uydurmak Çok Önemli

Şirketlerin güncele ayak uydurmasının önemli olduğunu belirten Parviz Jafarov, “Değişen dünya içerisindeyiz. Artık dijital çağdayız, bu nedenle dijitalleşmek her zamankinden çok daha önemli. Birçok işlemi cep telefonları üzerinden yapabiliyor, bilgisayarlara bile ihtiyaç duymuyoruz. Şirketlerin internet dünyasında hatta doğrudan mobil cihazlar üzerinde yer alarak müşterilerine buralardan ulaşması çok önemli. Dijitalleşen firmaların bu sayede potansiyel müşterilerini gerçek müşterilere dönüştürme noktasında çok daha başarılı olduklarını söylemek mümkün. Teknolojinin sunduğu nimetlerin farkında olmak ve teknolojik araçları kullanmak, şirketlerin kâr marjlarını arttırmalarına da destek oluyor.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.