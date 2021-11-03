Pastırma sıcakları geliyor ama... Önümüzdeki 5 güne dikkat!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye bugün de yağışlı havanın etkisi altında olacak. Ancak hava sıcaklıkları bu gece itibariyle yükseliyor, yağış yurdu terk ediyor. İstanbul Valiliği ise sis ve pus hadiselerine karşı uyarıda bulundu. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu( Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz üzerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SİS UYARISI

Samsun ve İstanbul Valiliği ise 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar çeşitli saatlerde etkisini sürdürecek sis hakkında uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama şu şekilde:

Marmara Bölgesi’nde Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre; 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin değerlendirmelerine göre; 4 Kasım Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının Bölge genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Bölgemizde genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.

Sis ve pus hadiselerinin 8 Kasım Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz ediyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İç kesimlerde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Karaman hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağa

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Malatya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















