Pastırma sıcakları geliyor ! Yarın hava nasıl olacak ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın (Pazartesi) gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin edilirken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SICAKLIK 23 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

İstanbul'da hava sıcaklıklarının yarın 23 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

3 KASIM PAZAR İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) zamanla çok bulutlu sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) zamanla çok bulutlu sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu, yarın (Pazartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 23°C

Az bulutlu, yarın (Pazartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri ile yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri ile yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri ile yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri ile yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri ile yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri ile yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 17°C

Az bulutlu

ÇORUM °C, 13°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C

Az bulutlu

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















