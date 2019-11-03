Pastırma sıcakları geliyor ! Yarın hava nasıl olacak ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın (Pazartesi) gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin edilirken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SICAKLIK 23 DERECEYE KADAR ÇIKACAK
İstanbul'da hava sıcaklıklarının yarın 23 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
3 KASIM PAZAR İL İL HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) zamanla çok bulutlu sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) zamanla çok bulutlu sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu, yarın (Pazartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 23°C
Az bulutlu, yarın (Pazartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri ile yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri ile yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri ile yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri ile yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri ile yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri ile yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 17°C
Az bulutlu
ÇORUM °C, 13°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 9°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu
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