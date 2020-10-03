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  3. 03 Ekim 2020 18:03

Pastırma sıcaklarını beklerken, yaz geliyor! İşte 5 günlük hava tahminleri

Türkiye yaz aylarını geride bırakıp pastırma yazını bekleyişe geçmişken müjdeli haber Meteoroloji'den geldi. Yarından itibaren sıcaklıkların 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor.

Pastırma sıcaklarını beklerken, yaz geliyor! İşte 5 günlük hava tahminleri
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Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Trabzon ve Ağrı çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimleri, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri ve Van’ın kuzey kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI: SICAKLIK 35 DERECEYE ÇIKACAK

Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklar artacak. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, 4 ila 8 derecelik bir artış beklenirken güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Hava sıcaklığının İzmir'de 35, Aydın'da 36, İstanbul'da 28 dereceleri göreceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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