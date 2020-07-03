  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Temmuz 2020 15:39

Patlama sonrası ''zehirli gaz'' alarmı! Meteoroloji'den açıklama geldi

Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada açığa çıkan ve zararlı olabileceği belirtilen gazların Akdeniz üzerinden ülkeyi terk edeceği bildirildi.

Patlama sonrası ''zehirli gaz'' alarmı! Meteoroloji'den açıklama geldi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken 74 işçi ise ağır yaralandı. Patlama sonrasında Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan dikkat çeken bir uyarı geldi. Patlamanın ardından açığa çıkan dumanla ilgili "Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz" diyerek vatandaşları uyardı. Kınık'ın açıklamalarının ardından Meteoroloji'den iç rahatlatan bir açıklama geldi.

"ÜLKEYİ TERK ETMESİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yangın sonucu atmosfere karışan emisyonların 3 günlük yörünge hareketi incelendiğinde; Sakarya Hendek üzerindeki hava kütlesinin kuzey yönlü rüzgârların etkisiyle Akdeniz'e doğru hareket etmesi beklenmektedir. Emisyon gazlarının muhtemel güzergâhında önümüzdeki 5 günlük periyotta yağış beklenmediği için kirleticilerin yer seviyesine inmeden ve olağan dışı bir etkiye neden olmadan ülkemizi terk etmesi öngörülmektedir." ifadeleri kullandı.

Patlama sonrası kritik uyarı: Evlere girip, pencereleri kapatınPatlama sonrası kritik uyarı: Evlere girip, pencereleri kapatın

AFAD'tan radyasyon uyarısı!AFAD'tan radyasyon uyarısı!

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
patlama , meteoroloji , sakarya , zehirli gaz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM