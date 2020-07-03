Patlama sonrası ''zehirli gaz'' alarmı! Meteoroloji'den açıklama geldi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken 74 işçi ise ağır yaralandı. Patlama sonrasında Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan dikkat çeken bir uyarı geldi. Patlamanın ardından açığa çıkan dumanla ilgili "Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz" diyerek vatandaşları uyardı. Kınık'ın açıklamalarının ardından Meteoroloji'den iç rahatlatan bir açıklama geldi.

"ÜLKEYİ TERK ETMESİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yangın sonucu atmosfere karışan emisyonların 3 günlük yörünge hareketi incelendiğinde; Sakarya Hendek üzerindeki hava kütlesinin kuzey yönlü rüzgârların etkisiyle Akdeniz'e doğru hareket etmesi beklenmektedir. Emisyon gazlarının muhtemel güzergâhında önümüzdeki 5 günlük periyotta yağış beklenmediği için kirleticilerin yer seviyesine inmeden ve olağan dışı bir etkiye neden olmadan ülkemizi terk etmesi öngörülmektedir." ifadeleri kullandı.

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