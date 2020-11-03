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  3. 03 Kasım 2020 20:04

Patlatılmak üzereyken gerçek ortaya çıkt!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Devlet Hastanesi bahçesindeki bir bankın üzerinde unutulan sırt çantası endişe yarattı. Bomba imha uzmanlarının fünye ile patlatmaya hazırlandığı sırada çantanın sahibinin gelmesiyle çalışma durduruldu.

Patlatılmak üzereyken gerçek ortaya çıkt!
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Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.

Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.

Pazar ve marketlerde denetim artırılacak.

Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

 Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.

Aydın'ın Nazilli , nazilli
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