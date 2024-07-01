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Patlayıcı yüklü kamyon arızası polis ekiplerini alarma geçirdi

Patlayıcı yüklü kamyon arızası polis ekiplerini alarma geçirdi
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Kırklareli'nde patlayıcı yüklü kamyonun arıza yapması üzerine, şoförün ihbarıyla polis ekipleri alarma geçti.

Kırklareli'nde korku dolu anlar yaşandı. Patlayıcı yüklü kamyonun arıza yapması üzerine alarma geçen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden yola çıkan, içerisinde 4 ton nitrat, 4 koli dinamit ve tetikleyicilerin bulunduğu A.Y. yönetimindeki 17 AB 264 plakalı kamyon Edirne Caddesi'nde arıza yaptı.

 A.Y. durumu polis ekiplerine bildirdi. Kamyon, polis ekipleri nezaretinde sanayi sitesine götürüldü.

Patlayıcı madde yüklü kamyonun olduğu cadde araç ve yaya girişlerine kapatıldı.

 Kamyon çevresine ise şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Bu sırada çevre esnafın da patlama riski oluşturabilecek faaliyeti durduruldu.

Polis ekiplerinin gözetiminde patlayıcı maddeler, olay yerine gelen başka bir kamyona yüklendi.

Patlayıcı maddelerin Pınarhisar ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya götürüldüğü öğrenildi.

Etiketler patlayıcı kamyon polis
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