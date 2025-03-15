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Patpat damperine sıkışan genç hayatını kaybetti

Patpat damperine sıkışan genç hayatını kaybetti
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Ordu'da ''patpat'' diye bilinen tarım aracını tamir ederken, boynu dampere sıkışan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Perşembe ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Y.A., kendisine ait ‘patpat’ olarak tabir edilen tarım aracını tamir ederken boynu damper kısmına sıkışıp yaralandı. Ailesinin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne götürülen A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler ordu patpat damper tamir
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