Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti !

Bir süredir karaciğer nakli olmak için bekleyen tiyatro oyuncusu Payidar Tüfekçioğlu, Halkalı Acıbadem hastanesinde hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Payidar Tüfekçioğlu, tedavi gördüğü özel Acıbadem Hastanesi’nde bu akşam saat 21.40’ta yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatını menajeri Temmuz Karikutal, sosyal medya hesabından duyurdu. Tüfekçioğlu, bir süredir hastanede karaciğer nakli için donör bekliyordu.

KİMDİR?

Payidar Tüfekçioğlu 1962 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivertsitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuş,Konservatuvar eğitiminden sonra Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başlamıştır. Bursa Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'da çalışmıştır. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'da görev almaktadır.

Tiyatro ve sinema çalışmalarının yanı sıra dublaj çalışmaları da bulunmaktadır. Hollywood filmlerinin önemli oyuncularının Türkçe dublajlarını yapmıştır. En bilindik seslendirmeleri Sylvester Stallone, Bruce Willis, Samuel Jackson, Morgan Freeman, Clint Eastwood gibi önemli aktörlerin Türkçe düblajlarını üstlenmiştir.

Dizileri; Ölümsüz Aşk, Naciye'yi Kim Sevmez, Hünkarın Bir Günü, Acayip Hikayeler, Kurtlar Vadisi Pusu, Yunus Emre, Aşkın yolculuğu, Sudan Bıkmış Balıklar'dır.

ÖDÜLLERİ

Afife Tiyatro Ödülleri En iyi Erkek Oyuncu (Yer Altından Notlar) 2007 Avni Dilligil En İyi Erkek Oyuncu (Bağla Şu İşi) 2000