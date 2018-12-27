Paylaşımına tepki yağmıştı ! Böyle savundu

Ayaklarını üzerine uzattığı masanın yanında duran danışmanlarını fotoğraflayıp 'Emirerlerim' notuyla paylaşan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, yapılan eleştirilere "Siyasete espri katmak amacıyla yaptım" şeklinde cevap verdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, ayaklarını üzerine uzattığı masanın yanında duran danışmanlarını fotoğraflayıp, 'Emirerlerim' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Sofuoğlu, gelen tepkiler üzerine yine sosyal medyadan bir açıklama yaparak, "Siyasete espri katmak istedim. 4 dakikada kaldırdım" dedi.

Dünya Motosiklet Şampiyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Meclis'te ayaklarını uzattığı masanın yanında duran danışmanları Semih Bostanlıoğlu ve Levent Yaman'ın yer aldığı fotoğrafı, üzerine 'Emirerlerim' notu yazarak İnstagram hesabından paylaştı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ancak bu paylaşım, kısa sürede büyük tepki çekerek, 'trend topic' oldu. 4 dakika sonra paylaşımı kaldıran Kenan Sofuoğlu, Instagram hesabından eleştirilere yanıt veren bir açıklama yaptı.

İşte Kenan Sofuoğlu tarafından yapılan açıklama;

Ayaklarını üzerine uzattığı masanın yanında duran danışmanlarını fotoğraflayıp 'Emirerlerim' notuyla paylaşan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, yapılan eleştirilere "Siyasete espri katmak amacıyla yaptım" şeklinde cevap verdi.



AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, ayaklarını üzerine uzattığı masanın yanında duran danışmanlarını fotoğraflayıp, 'Emirerlerim' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Sofuoğlu, gelen tepkiler üzerine yine sosyal medyadan bir açıklama yaparak, "Siyasete espri katmak istedim. 4 dakikada kaldırdım" dedi.

Dünya Motosiklet Şampiyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Meclis'te ayaklarını uzattığı masanın yanında duran danışmanları Semih Bostanlıoğlu ve Levent Yaman'ın yer aldığı fotoğrafı, üzerine 'Emirerlerim' notu yazarak İnstagram hesabından paylaştı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ancak bu paylaşım, kısa sürede büyük tepki çekerek, 'trend topic' oldu. 4 dakika sonra paylaşımı kaldıran Kenan Sofuoğlu, Instagram hesabından eleştirilere yanıt veren bir açıklama yaptı.

İşte Kenan Sofuoğlu tarafından yapılan açıklama;