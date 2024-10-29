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Paylaşımları kafa karıştırmıştı: Narin'in abisi sessizliğini bozdu

Paylaşımları kafa karıştırmıştı: Narin'in abisi sessizliğini bozdu
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in ağabeyi Baran G., sessizliğini bozdu. Narin'in abisi, cinayette baş şüphelinin Nevzat B. olduğunu öne sürdü.

Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin G., 21 ağustosta kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu.

Cinayete kurban gittiği belirlenen küçük kızın amcası Salim, annesi Yüksel, ağabeyi Enes G. ile cesedi taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat B. tutuklanmıştı. Duruşmaya sayılı günler kala abi Baran G., ilk kez konuştu, annesi ve kardeşini savundu.

ABİ BARAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Narin'in tutuklu olmayan abisi Baran G., sosyal medyadan tutuklu ailesi için yaptığı paylaşımları silmiş ve bu dikkat çekmişti.

ANNESİ VE KARDEŞİNİ SAVUNDU

Duruşmaya sayılı günler kala sessizliğini bozan Baran G., "Neler Oluyor Hayatta" programına konuştu. “Narin’i kim öldürdü?” sorusuna yanıt bulamayan ağabey G., anne Yüksel ve kardeşi Enes’i savundu. Asla bu cinayeti işlemeyeceklerini söyledi.

Hedefindeki isim ise en büyük şüphe duyduğu kişi olan Nevzat B.’ydi.

Baran G.’ye annesinin “gizlice kan aldırdığı” iddiaları da soruldu. G., Siverek’ten gelen iki kişinin anneden böyle kan alınırsa Narin’i bulabileceklerini söylediğini ve onlarında buna inanıp jandarmayı aradıklarını, hatta kan alındığı anlarda jandarmanın da orada olduğunu iddia etti.

Enes’in uyuşturucu kullandığı iddialarını da yalanlayan Baran G., hayatı boyuncu sigara bile kullanmadığını zaten yapılan testlerde de bunun ortaya çıktığını ileri sürdü. Baran, "Ne alkol ne de uyuşturucu, hiçbiri çıkmadı." dedi.

Ağabey Baran G.; Enes’in kolundaki ısırığı da, gözündeki morluğu da açıkladı. Baran G., "Narin’e duyduğu üzüntü nedeniyle kendisine zarar vermesinden kaynaklandı." dedi.

"BAŞ ŞÜPHELİ NEVZAT"

Cinayetin baş şüphelisi amca Salim G. olsa da Baran G.’ye göre, amca değil. Baran'ın iddiasına göre cinayette baş şüpheli soruşturma kapsamında tutuklu bulunan itirafçı Nevzat B.’ydi.

Minik Narin'in ağabeyinden annesi, babası ve kardeşi için kafa karıştıran ifadelerMinik Narin'in ağabeyinden annesi, babası ve kardeşi için kafa karıştıran ifadeler3. Sayfa

 

Etiketler diyarbakır narin kayıp
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