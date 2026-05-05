  3. Paymix soruşturmasında 3'üncü operasyon: 3 Milyar Dolarlık suç ağı çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Paymix" soruşturmasında üçüncü ve en büyük operasyon gerçekleştirildi. Aylık 3 milyar dolarlık devasa bir işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis ve kara para aklama ağı deşifre edildi. 49 bahis sitesinin altyapısı çökertilirken, çok sayıda taşınmaz, lüks araç ve yüzlerce banka hesabına el konuldu. ği operasyonun ve TMSF tarafından atanan kayyımların tüm detayları.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dev operasyonda, küresel ölçekte faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kara para aklama ağına ağır bir darbe indirildi.

"Paymix" soruşturması kapsamında düzenlenen üçüncü operasyonla, suç örgütünün finansal ve teknik altyapısı tamamen hedef alındı.

Aylık İşlem Hacmi Dudak Uçuklattı: 3 Milyar Dolar!

MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, Malta merkezli "Paymix" (Fincrypto UAB) isimli kuruluşun yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal zemin hazırladığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, suç gelirlerinin paravan şirketler ve kripto varlıklar üzerinden aklandığı, aylık işlem hacminin ise yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığı belirlendi.

15 Milyon Kullanıcı Verisi Ele Geçirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarına göre; operasyon kapsamında 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı devre dışı bırakıldı. Sunucularda tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ile bin 200 internet uzantısına yönelik erişim tamamen kesildi. Teknik inceleme raporları, suç gelirlerinin kripto paralar aracılığıyla nakit ve altına çevrilerek finansal sisteme sokulduğunu ortaya koydu.

Yüzlerce Hesap ve Taşınmaza El Konuldu, Kayyım Atandı Operasyonun bilançosu ise oldukça ağır oldu:

38 şüpheli hedef alındı (22’si yurt içi, 15’i yurt dışı yönetici).
26 araç, 18 konut, 18 tarla ve 3 iş yerine el konuldu.
535 banka ve kripto para hesabı donduruldu.

Suç gelirleriyle finanse edildiği tespit edilen "Bildiği Kasap Gıda" şirketine TMSF tarafından kayyım atandı.

Kırmızı Bülten Kararı ve Kararlılık Mesajı Yurt dışında bulunan 15 örgüt yöneticisi hakkında kırmızı bülten ile yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Gürlek, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve ülkemizin finansal güvenliğine kasteden hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceğiz" diyerek mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

 

DHA / İHA

