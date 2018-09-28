Pazar gününe dikkat ! Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi

Yunanistan'da hayatı felç eden ''Zorba'' ve ''Ksenofon'' adlı kasırga Türkiye'ye doğru ilerliyor. Uzmanlar, elektrik ve doğalgaz kesintileri yaşanabileceğini söyledi. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, pazar günü bir çok şehirde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum , ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji'den gelen uyarıda şu ifadelere yer verildi:

'Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın, Pazar günü ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte Ege'nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara'nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da) yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum , ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''

METEOROLOJİ YAŞANABİLECEK TEHLİKELERİ SIRALADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından pazar günü etkili olması beklenen fırtınanın olası olumsuzlukları hakkında uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'den yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

- İnsanlar ve hayvanlar savrulan veya düşen parçalardan zarar görebilir.

- Bina ve evlerin kiremitleri, çatı kaplamaları veya iyi inşa edilmemiş çatıları uçabilir. Çatılardaki bacalar yıkılabilir, televizyon / uydu antenleri ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri düşebilir

- Yere sabitlenmemiş karavanlar ve temelsiz prefabrşk yapılar yerlerinden oynayabilir veya devrilebilir

- Minareler ve direkler devrilebilir. Tabelalar, trafik işaretleri ve trafik lambaları kopabilir, ağaç dalları kırılabilir ve kökü sağlam olmayan ağaçlar yerinden sökülebilir.

- Seralarda çerçevelerin kırılması ve bükülmesi, camların kırılması veya plastik örtülerin yırtılması şeklinde hasarlar görülebilir.

- Elektrik telleri zarar görebilir.

- Balık çiftliklerinde kuvvetli rüzgar, dalga veya deniz kabarması sebebiyle balıkların bulundukları kafesler zarar görebilir.

- Deniz dalgası veya kabarması sebebiyle plaj ve sahil şeritlerinde hasar ve su baskınları oluşabilir.

YUNANİSTAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yunannistan'ın Mora Adası’ndan başlayıp saatte 100 kilometre hıza ulaşan fırtına yüzünden Attika bölgesi ve bazı adalarda okullar tatil edildi. Pek çok semtte elektrik kesintisi yaşanırken, Yunanistan’ın Makedonya sınır yakınında kar yağışı başladı. Pire, Rafina ve Lavrion limanlarından Ege dahil tüm adalara gemi seferleri iptal edildi.

ROTA DA BELLİ OLDU

Öte yandan ABD'nin önemli meteoroloji kurumlarından olan 'Accuweather'da 'Tropik Fırtına' için rota tahmininde bulundu. Rüzgar hızının saatte 130-145 kiometrelere çıkabileceğini öngören meteoroloji uzmanları, ortalama hızın 100 kilometreye sabitlenebileceği yorumunda bulundu.

İşte Accuweather'da paylaşılan rota...

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ KESİNTİLERİ YAŞANABİLİR

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, beklenen tropik fırtınayla ilgili uyarılarda bulundu.



İstanbul'da da pazar günü yağış bekleniyor. Bu kentlerde su baskınları yaşanabilir. Fırtınanın en şiddetli hissedileceği yerler İzmir ve çevresi... Dev dalgalar oluşabilir. Kıyıdaki teknelerin alabora olma ihtimali var.

Ayrıca pazar günü fırtınanın şiddetiyle elektrik ve doğalgaz kesintileri yaşanabilir. İnternet hatlarında da arızalar meydana gelebilir. Köylerde ise heyelan ve toprak kaymasına karşı dikkatli olunması istendi. Ayrıca vatandaşlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları, günü kapalı yerlerde geçirmeleri konusunda uyarılıyor

FIRTINA İNGİLİZ BASININDA

Ege Denizi'nde beklenen kasırga, İngiliz basınında da haber oldu. Gazeteler, kasırganın Yunanistan ve Türkiye'nin ünlü plajlarını bu hafta sonu vurabileceğini yazıyor.

'Zorba' ve 'Medicane' adı verilen kasırganın 160 kilometrelik fırtınaya yol açabileceğini belirten Daily Mirror, sel baskını tehlikesine dikkat çekti.BBC hava durumu sunucusu Ben Rich, bulutlar ile gök gürültülü şiddetli fırtınanın Akdeniz'in ortasını çoktan geçtiğini duyurdu.Columbia Üniversitesi'nden Sarah Fecht ise, "Akdeniz kasırgaları (Medicane) tropik fırtınalarla pek çok ortak özelliğe sahip. Güçlü rüzgarlar bir merkezin ortasında dönüyor ve şiddetli yağmur görülüyor" dedi.

İzmir'de kırmızı alarm !

MARMARA'YA SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji’den alan son bilgilere göre; Marmara'da bölgenin batısı ile İstanbul çevreleri, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Marmara Bölgesi'nin batısı ile İstanbul çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah Kocaeli, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile İstanbul çevrelerinde, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLARIN 3 İLA 6 DERECE ARTMASI BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Rotası değişmezse felaket olacak ! Kasırga adım adım Türkiye'ye geliyor

İZMİR ALARM DURUMUNDA

İzmir’de, Türkiye’nin batı sahilini etkileme ihtimali bulunan fırtına ile ilgili tüm birimler alarma geçti. İZSU, İtfaiye, Fen İşleri, İZBETON ve Park Bahçeler birimleri, fırtına ve şiddetli yağışa karşı vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için makine, ekipman, araç ve personeli ile 24 saat görev yapmaya hazır hale geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’ye doğru gelen fırtınanın Ege Bölgesi’ni etkilemesi durumunda, 30 Eylül Pazar günü rüzgar hızının saatte 100-120 kilometreye ulaşacağı ve yağışların metrekarede 75 kilogram ve üzerinde beklendiği yönündeki açıklaması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi de tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Şiddeti ve yeri konusundaki belirsizliklerin devam ettiği fırtınanın oluşumu ve gelişimini yakından takip eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, olağanüstü bir duruma karşı da gerekli hazırlıkları yaptı.

İtfaiye Daire Başkanlığı; çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, deniz seviyesinin yükselmesi, ulaşımı etkileyecek tel kopmaları gibi olaylar için merdivenli araçlar, ayırıcı- kesici aletler, motopomp, dalgıç pompa gibi ekipmanlarla 30 ilçede 50 grup tesisi, 1000'in üzerinde personeli ile birlikte çalışacak. Meteoroloji’den gelecek bilgiler doğrultusunda yağışın etkili olacağı bölgelere uzun mesafe su basan yüksek debili pompalar yerleştirilecek.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, kasırga ihtimaline karşı tüm personelinin teyakkuz halinde olmasını istedi. Cumartesi gecesinden başlamak üzere pazartesi sabahına kadar nöbetçi ekipler görev yaparken; bomlu, damperli ve vinçli kamyonlarla TIR, loder, beko loder ve ekskavatör gibi araçlar da hazır bulundurulacak. Pazar günü ise araç ve personel sayısına takviye yapılacak. İZSU Genel Müdürlüğü de hem merkezde hem de ilçelerde su, dere taşkınlarına karşın araçlar ve ekipleriyle hazır olacak. Altgeçitlerde oluşabilecek su birikmelerine karşı pompalar kurulacak. Park Bahçeler Daire Başkanlığı da muhtemel bir fırtınada devrilebilecek ağaçlara karşı nöbetçi ekip sayısını artırdı.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















